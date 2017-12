Emiliano Armenteros denuncia malos tratos de Santos Laguna

En una entrevista para la cadena TyC Sports, el ex jugador de Santos Laguna, Emiliano Armenteros, declaró que en día antes de finalizar el año, está viviendo una de las etapas que a ningún futbolista le gustaría afrontar.

El jugador argentino ha hecho fuertes declaraciones después de que se hiciera oficial su fichaje con el Atlante de la liga de Ascenso, y aseguró que Santos no le pagó la última quincena, pero a sus demás jugadores sí.

Emiliano Armenteros en un entrenamiento de Santos/Jam Media

Además, hizo viral que la directiva del club albiverde le comentó que no podría presentarse a entrenar, ni a utilizar ningún sello del Club. “Desde que el equipo empezó con la pretemporada no me dejan entrenar. La última quincena le pagaron a todos mis compañeros y a mí no, y tengo contrato por dos años y medio más”, explicó.

“Estoy trabajando como puedo, con un preparador físico que es del equipo femenino del club, que sí tiene tiempo libre me acompaña y si no me manda el trabajo por WhatsApp y lo voy haciendo para mantenerme en forma a pesar de la situación”, agregó.

El mediocampista hoy en día es jugador de los “Potros de Hierro” del Atlante, pero hace mención que hasta la fecha la gente del Atlante no lo ha contactado, no ha hablado con él y que nadie le ha pagado desde su salida de la escuadra albiverde.