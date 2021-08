Emily Sears cautiva a sus seguidores con lindo vestido corto negro.

La modelo Emily Sears se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales gracias a su belleza y su gran figura, enamorando a sus seguidores con cada una de sus publicaciones.

Emily Sears que ha protagonizado más de 15 portadas con su belleza también se ha ganado un lugar en redes sociales por su talento y gran desempeño en el mundo del modelaje donde ha sabido lucir su figura en trajes de baño y conjuntos de lencería.

Sears es una australiana que actualmente vive en Los Ángeles donde ha sabido llevar su carrera en el mundo del modelaje, se ha ganado un lugar en las redes sociales donde ya cuenta con más de 4.6 millones de seguidores que se deleitan con su belleza.

Leer más: "Vive la vida en bikini" el consejo que Alexa Briet sigue al pie de la letra

En esta ocasión, Sears cautivó a sus fans mientras tomaba un respiro desde Los Ángeles, California mostrando su belleza mientras se tomaba una copa vistiendo un vestido corto en color negro dejando ver su linda figura.

La publicación de Sears no pasó desapercibida y alcanzó los más de 37 mil me gusta, además de más de 500 comentarios donde los elogios a su belleza no se hicieron esperar.

Publicación de Emily Sears en redes sociales/@emilysears

Esta no es la única ocasión en que la modelo australiana sorprende a sus seguidores en redes sociales, ya que hace unos días encendió Instagram al mostrar su espectacular figura luciendo un conjunto de lencería de transparencias y un ligero azul deseándole los buenos días a sus seguidores, los cuales se volvieron locos con la imagen llenando de me gustas y halagos a Emily.

Foto de Emily Sears en redes sociales/@emilysears

Emily Sears se ha caracterizado por comprar parte de su vida cotidiana, así como aspectos de su trabajo en el mundo del modelaje donde deja ver su linda figura en traje de baño y lencería, con sensuales poses que le dan la vuelta al mundo.