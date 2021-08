Emily Sears cautiva a sus seguidores en redes con su tierna mirada.

La modelo Emily Sears se ha convertido en toda una sensación en redes sociales dejando ver sus mejores curvas en cada una de sus publicaciones deleitando a sus fans.

Emily Sears que se ha dedicado al mundo del modelaje especialmente luciendo trajes de baño y conjuntos de lencería con lo que ha estelarizado algunas portadas de revistas.

La modelo australiana de 36 años ha cautivado a sus fans con cada una de sus publicaciones mostrando su lado más sensual y qué decir de su linda figura.

En esta ocasión Emily Sears sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen teniendo como atractivo principal su bello rostro, dejando ver su encantadora mirada con sus ojos de color.

“Just another day un LA…” escribió Sears junto a la imagen donde muestra su lindo rostro y parte de sus atributos alcanzando más de 23 mil me gusta en solo unas horas y más de 200 comentarios donde los elogios a su belleza no se hicieron esperar.

Publicación de Emily Sears en redes sociales/@emilysears

Emily Sears se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana, así como aspectos de su trabajo en el mundo del modelaje desde donde enamora a sus más de 4.6 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram, quienes se deleitan con sus sensuales imágenes en traje de baño y atuendos en lencería.