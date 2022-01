Emily Sears cautiva a sus seguidores en redes mostrando la belleza de su rostro.

La modelo Emily Sears sigue cautivando a sus seguidores en redes sociales mostrando su belleza y linda figura en cada una de sus publicaciones robándose las miradas de cada uno de sus seguidores.

Emily Sears se ha convertido en una de las modelos más reconocidas en el mundo del modelaje y ha estado presente en más de 15 portadas de las revistas más conocidas en el ámbito de la moda.

La australiana, nació en Melbourne y se ha encargado también de modelar las mejores marcas de ropa, ropa casual, deportiva, trajes de baño e incluso atuendos de lencería mostrando no sólo su belleza, sino además su espectacular figura.

En esta ocasión Emily ha llamado la atención de sus seguidores luciendo su bello rostro en una foto, mostrando su linda sonrisa y rubia cabellera, además de su tierna mirada que impacta con sus ojos de color.

Sears utilizó la publicación para promocionar una marca de joyería la cual ella usa, pero no solo hizo eso, sino también mostró su bello y delicado rostro recibiendo miles de me gusta y decenas de comentarios donde los elogios no se hicieron esperar.

Publicación de Emily Sears luciendo su bello rostro en redes/Foto: Instagram

Emily Sears se ha encargado de mostrar parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como aspectos de su trabajo en el mundo del modelaje deleitando a sus más de 4.6 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.