Emily Sears cautiva a sus seguidores mostrando su figura con linda selfie.

La modelo Emily Sears sigue cautivando a sus seguidores en redes sociales con cada una de sus publicaciones donde ha dejado ver su belleza y linda figura en cada una de ellas.

Emily Sears quien se ha ganado un lugar en las principales revistas a nivel mundial donde ha sido la portada principal en más de 15 ocasiones encargándose de modelar lindos conjunto de lencería, así como trajes de baño.

La australiana de 36 años se ha encargado de mostrar en redes sociales su linda figura con cada una de sus publicaciones encantando a sus más de 4.6 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.

Leer más: Wanda Nara sorprende en redes al mostrar sus labores domesticas

En esta ocasión Sears sorprendió a sus seguidores al mostrar su linda figura frente al espejo con una selfie, luciendo un lindo short, además de una blusa corta en color blanco dejando ver su linda cintura.

“No soy la persona más en forma ni nada, pero verme cada día más fuerte y que me guste mi reflejo en los espejos de las tiendas es realmente genial. Sentirse fuerte hace que los entrenamientos valgan la pena. Me siento increíblemente bendecida por estar sana”, escribió Emily junto a la imagen que cautivo a sus seguidores que rápidamente alcanzó más de 35 mil me gusta y decenas de comentarios donde los elogios a su belleza no se hicieron esperar.

Publicación de Emily Sears en redes sociales/@emilysears

Emily Sears se ha caracterizado por mostrar en redes sociales parte de su vida cotidiana, así como su labor dentro del mundo del modelaje donde se ha encargado de lucir su linda figura en traje de baño como en varios conjuntos de lencería.

Fotografía de Emily Sears en redes sociales/@emilysears