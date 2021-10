Emily Sears enamora a sus seguidores luciendo un lindo conjunto blanco en redes.

La modelo Emily Sears se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales gracias a su belleza y su linda figura, enamorando a sus seguidores con cada una de sus publicaciones.

Emily Sears que ha aparecido en más de 15 portadas de revistas de moda luciendo su belleza, también se ha ganado un lugar en redes sociales por su talento y gran desempeño en el mundo del modelaje donde ha sabido lucir su figura en trajes de baño y conjuntos de lencería.

Sears es una modelo australiana que actualmente vive en Los Ángeles donde ha sabido llevar su carrera en el mundo del modelaje, se ha ganado un lugar en las redes sociales donde ya cuenta con más de 4.6 millones de seguidores que se deleitan con su belleza.

En esta ocasión, la modelo encendió las redes sociales al lucir su linda figura y belleza portando un conjunto de lencería blando, dejando ver sus mejores curvas para dejar sin habla a sus seguidores.

“Who else is still processing October 2019?�� @loungeunderwear”, escribió Emily en la publicación donde mostró el conjunto de ropa interior que cuenta con algunos detalles de encaje que hacen lucir aun más bella a la rubia que alcanzó más de 48 mil me gusta.

Publicación de Emily Sears luciendo su belleza en redes sociales/@emilysears

Esta no es la única ocasión en que la modelo australiana sorprende a sus seguidores en redes sociales, ya que hace unos días también compartió en Instagram un conjunto de ropa interior en color beige.

Emily Sears se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana, así como aspectos de su trabajo en el mundo del modelaje donde deja ver su linda figura luciendo algunos trajes de baño y lencería, con sensuales poses que le dan la vuelta al mundo.

Emily Sears mostrando su belleza mostrando un conjunto interior/@emilysears