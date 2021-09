Emily Sears luce su belleza y linda figura desde Los Ángeles, California.

La modelo Emily Sears no deja de sorprender a sus followers en redes sociales dejando ver su belleza en cada oportunidad con sus publicaciones.

Emily Sears, oriunda de Melbourne, Australia, se ha dedicado al modelaje desde hace ya varios años y ha protagonizado más de 15 portadas en las principales revistas de moda.

Debido a su trabajo y gran éxito en las pasarelas, la australiana decidió mudarse a Los Ángeles, California en Estados Unidos, dónde actualmente radica y desde dónde luce su belleza.

En esta ocasión Sears mostró su espectacular figura y sensualidad desde las calles de Los Ángeles robándose las miradas, al igual que en redes sociales.

“Gorgeous afternoon at @beverlyhilton for #EcoLuxeLounge thanks for having me”, escribió la modelo australiana en una de las publicaciones donde deslumbró a sus fans con su belleza portando un lindo outfit de jeans y una blusa corta con una copa de vino en la mano.

Publicación de Emily Sears en redes sociales luciendo su belleza/@emilysears

Emily Sears se ha encargado de cautivar a sus seguidores en cada una de sus publicaciones ganándose la admiración de cada uno de sus más de 4.6 de fans con los que cuenta en su perfil de Instagram.