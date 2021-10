Emily Sears sorprende a sus seguidores mostrando su belleza vestida para Halloween.

La modelo Emily Sears no se cansa de mostrar su belleza en redes sociales dónde se ha convertido en toda una sensación en cada una de sus publicaciones y en esta ocasión no ha sido la excepción mientras se prepara para Halloween.

Emily Sears es una modelo que nació en Melbourne, Australia sin embargo actualmente radica en Los Ángeles, California en Estados Unidos dónde se ha convertido en una de las chicas más hermosas en el mundo de las pasarelas.

La australiana de 36 años, ha sido la portada de más de 15 revistas especializadas en el mundo del modelaje y para tener mayores oportunidades de trabajo de mudo a Los Ángeles, desde donde ha deleitado a sus fans con su belleza.

En esta ocasión Sears mostró que se está preparando para celebrar el día de Halloween al compartir una imagen en redes sociales donde se ha caracterizado como “Freddy Krueger”, y aun así ha deleitado a sus seguidores.

Publicación de Emily Sears luciendo su belleza vestida de Freddy Krueger.

“I’ll get you my pretty…”, escribió la rubia modelo en la publicación que ha sorprendido a sus fans, donde aun caracterizada de Krueger mostró su linda mirada y sus carnosos labios, además de mostrar su lado sensual.

Emily Sears se ha encargado de comprar con sus más de 4.6 millones de seguidores en Instagram parte de su vida cotidiana, así como parte de su trabajo en el mundo del modelaje dónde luce su linda figura y belleza.