Emily Tanner enamora a sus seguidores al mostrar su linda figura en traje de baño rojo.

La modelo Emily Tanner sigue mostrando su belleza en redes sociales ganándose la admiración y respeto de sus seguidores que se deleitan con cada una de sus publicaciones en la cuales ha mostrado sus mejores curvas.

Emily Tanner ha dejado ver su gran estilo de vida, al igual que su belleza en todo su esplendor ganando popularidad día a día en las redes sociales, luciendo diferentes tipos de outfits, además de diversos trajes de baño de las mejores marcas.

Originaria de Michigan, Estados Unidos, la joven de 26 años obtuvo un título universitario, pero opto por unirse al mundo del modelaje donde se ha especializado en promocionar las principales marcas de trajes de baño, así como aparecer en diversas revistas de moda.

En esta ocasión Tanner ha dejado sin palabras a sus seguidores al mostrar su linda figura y belleza con portando un conjunto de traje de baño en color rojo, previo a tomar una ducha, así lo dejo ver en sus redes sociales.

La publicación de Emily fue como parte de una publicidad, sin embargo, no paso desapercibida pues dejo ver su linda figura y belleza, alcanzando más de 20 mil me gusta y decenas de comentarios donde los elogios no se hicieron esperar.

publicación de Emily Tanner luciendo su figura/Foto: Instagram

Emily Tanner se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana y gran estilo de vida, además de su belleza que ha enamorado a sus fans no sólo en redes sociales, sino también durante las pasarelas del mundo del modelaje.