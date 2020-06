Emocionado por estar con los Algodoneros: Kevin Armenta

Guasave, Sinaloa.- Kevin Alí Armenta Llanes es un joven pelotero guasavense, que con apenas 17 años de edad, ya logró ingresar al róster de 70 peloteros protegidos por los Algodoneros, tras ser una de las tres primeras firmas que hizo válidas el equipo hace unos días.

Este jugador logró unirse a una organización profesional desde el 2015, cuando terminó siendo reclutado por Saraperos de Saltillo en la Liga Mexicana de Beisbol y ahora también ya tiene club en invierno y es el conjunto representativo de su ciudad natal, lo que lo tiene muy emocionado.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

El talentoso jugador de cuadro se siente contento de saber que formará parte de un proyecto sólido, lo que lo motiva a seguir trabajando para consolidarse en un futuro como pelotero de todos los días en los dos circuitos más importantes de México.

¿Cómo se sintió al saber que ya era parte de Algodoneros?

La verdad es que muy emocionado por estar con los Algodoneros y también agradecido por tomarme en cuenta para ser parte de este proyecto joven que fue todo un éxito en su retorno el año pasado.

¿A qué edad empezó a jugar beisbol?

Inicié desde los tres años en la liga Linces de Guasave y le agarré mucho cariño a este deporte, gracias a mi padre, a quien siempre le ha gustado el beisbol.

Kevin Armenta previo a un partido/Cortesía

¿Cuál es la posición donde se siente más cómodo?

Siempre, desde mis inicios, he jugado como segunda base y short stop, y en ambas posiciones me siento muy bien, y no tengo problema alguno en cubrir estos dos lugares.

¿Cómo ha sido su estadía con el conjunto de Saraperos de Saltillo?

La verdad, muy bien, me he sentido cómodo dentro de la organización, sigo trabajando y aprendiendo mucho de cada uno de mis compañeros en Saraperos.

¿Qué diferencias observa entre las ligas de verano e invierno?

He escuchado por muchos jugadores y amigos que la Liga Mexicana del Pacífico tiene un nivel más fuerte, otro de los puntos que creo hace diferencia entre ambos circuitos, es por su afición, pues la fanaticada de los equipos de la liga invernal son muy prendidos y apasionados, y viven el beisbol muy diferente a los del verano.

¿Cuáles son sus virtudes dentro del campo?

Creo que soy muy positivo, siempre trabajando para mejorar mi nivel, además tengo habilidades defensivas que me ayudan mucho, aunado a que soy un bateador que pelea cada turno.

¿Cuáles son sus expectativas en los próximos años dentro del beisbol profesional?

Me miro como un jugador ya experimentado, respondiendo en el momento que mi equipo lo llegue a necesitar para con ello lograr muchas victorias, pues tengo el mismo sueño que muchos peloteros jóvenes, el establecerme y trascender en la pelota de paga.

Te puede interesar:

Liga Mx: Aristeguieta dice que en 50 años estará en memoria de Mazatlán FC

Napolí pondría transferible al 'Chucky' Lozano

Chicharito firmó contrato con la competencia de los dueños de Chivas