Emotivo mensaje de Cristiano Ronaldo por el cumpleaños 66 de su madre

Italia.- El año para Cristiano Ronaldo lo ha cerrado de buena manera y que mejor que en compañía de una de las mujeres que han dado todo por él, su madre Dolores Dos Santos quien este 31 de diciembre cumplió 66 años.

El delantero portugués no desaprovechó la oportunidad y le dedicó un mensaje muy emotivo a quien la pasó mal este año con un problema médico que estuvo a punto de quitarle la vida.

"¡Felicidades mamá, te deseo toda la felicidad del mundo con buena salud!", fueron las palabras de CR7 para su madre quien ya en su cumpleaños preparaba una doble celebración para recibir al años nuevo.

Fueron más de 6 millones de personas que se unieron para reaccionar a la publicación del jugador que aprovechó el fin de año para abrir su corazón y es que más noche junto a su familia pudo compartir un mensaje para el mundo.

Así celebró Cristiano Ronaldo el cumpleaños de su madre | Foto: Instagram

A través de su cuenta de Instagram el atacante de la Juventus publicó una foto donde se puede verle junto a su familia en la sala de su casa, con una decoración espectacular para recibir el año nuevo, un 2021 gigante colgado del techo, pero lo que dejó la reflexión fue el mensaje que acompañó la imagen.

"2020 no fue un año fácil, de eso no hay duda. Nadie puede ser indiferente ante el dolor y el sufrimiento que COVID-19 trajo al mundo", dijo CR7 que entiende que el año no será borrado mágicamente de las memorias de las personas pero que hay que seguir adelante sin dejar de sentir.

"Así que intentemos convertir 2021 en un punto de inflexión, un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Porque todos nosotros, y me refiero a todos nosotros, aún podemos convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Y si lo hacemos todos juntos, ese podría ser el secreto para mejorar las cosas. ¡Feliz año nuevo! Y que 2021 sea un año para recordar siempre por las mejores razones", culminó el mensaje de CR7.

Cristiano que fue uno de los afectados por el Covid-19, y que aunque no corrió riesgo su vida, eso le hizo recapacitar en que todo es un momento y que con el apoyo familiar todo se puede.

Georgina Rodríguez quien fue y sigue siendo su gran ayuda en su vida, siempre estuvo con él en los momentos difíciles, empezando con el tema de su madre que este 2020 sufrió un problema médico que la llevó al hospital pero con el cuidado adecuado pudo volver a recuperar su estilo de vida. Además lo acompañó en toda la confinación que tuvieron que pasar en Portugal.

El impacto del mensaje de Cristiano Ronaldo llegó a más de 6 millones de personas, hay que recordar que en la historia de Instagram el jugador de la Juventus es el usuario que más seguidores tiene con más de 250 millones de personas que están al pendiente de su día a día.

También otras de las cosas que compartió fueron algunas fotos con su pareja en donde se les ve muy románticos en el centro de su sala mientras se ven y dan un abrazo. Esa misma foto la tiene en su cuenta su pareja Georgina que le agrega una descripción de, "Mi destino, Feliz 2021", haciendo referencia al gran momento que vive con el futbolista.