Empleado que sacó fotos del cadáver de Maradona es condenado por las autoridades argentinas

Argentina.- Poco más de un año después de que Diego Molina, exempleado de la funeraria que se encargó del traslado del cuerpo de Diego Armando Maradona, se sacara fotos junto al cadáver del exastro argentino y las difundiera en redes sociales, ahora ha sido condenado por las autoridades argentinas luego de la presión de los familiares del Diego y han logrado que pague de alguna manera el daño que hizo tanto a Maradona como a su familia luego de que publicara las imágenes.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, Diego Molina fue imputado a pagar 10 mil pesos argentinos para apoyar a una fundación de jóvenes que luchan contra las adicciones, deberá pagar 50 horas de tareas comunitarias y el que sería el castigo más fuerte que es pasar 4 días de arresto, así como tambien que dentro de los próximos 8 meses tendrá que asistir de inmediato ante las autoridades cuando se le requiera, la acusación procedió como "profanación de cadáver humano".

Matías Morla, exrepresentante de Diego Armando Maradona fue quien siguió el caso y tras la resolución aseguró que no hay pena suficiente para el daño causado a la imagen de Maradona como de los familiares. Aún así se dicen tranquilos que el acto no quedara impune y están satisfechos por lo logrado. "No hay pena suficiente para la aberración que hicieron estos salvajes, pero tanto yo, como las hermanas de de Diego, estamos satisfechos de haber logrado que este hecho no termine impune", dijo.

Tambien agregó que hay dos personas más investigadas por el mismo delito y esperan que tengan el castigo similar, "Esperamos pronto se resuelva el recurso presentado por los otros dos imputado y que terminen con la misma pena", dijo Morla. Los hombres acusados responden a los nombres de Claudio y Sebastián quienes por el momento no tienen una responsabilidad como tal en el delito pero esperan se les otorgue.

Diego Armando Maradona fue despedido por todos sus seguidores desde el día 1 de su muerte | Foto: Jam Media

Qué que fue lo que pasó

Horas más tarde del fallecimiento de Diego Armando Maradona mientras era preparado su cuerpo para su misa, en las redes sociales se filtraron unas cuantas fotografías difundidas por Diego Molina, en las imágenes podía verse como posaba junto al cuerpo del argentino dentro de su ataúd. Molina era en ese entonces el empleado de una funeraria que se encargaba del traslado de los restos del exjugador por lo que tuvo contacto directo con él y fue así como aprovechó para tomar las fotos.

De inmediato en las redes sociales se hicieron virales y las criticas llegaron pues por temas de respeto pedían que se dejara de publicar las imágenes, todas ellas fueron vistas por millones de personas. En cuanto los dueños de la funeraria se percataron del hecho decidieron despedir a Molina que a los pocos días fue arrestado e investigado, desde ese momento hasta el día de hoy se llevó a cabo un juicio para encontrar una condena al acto que hizo.