¡Empoderada! Dania Méndez conquista la Ciudad de México con conjunto satinado bicolor

Ciudad de México.- Dania Méndez iluminó esta tarde la Ciudad de México con su sola apariencia de ensueño, precisamente en la colonia Polanco, reconocida por múltiples marcas famosas y restaurantes internacionales que bordean la Avenida Presidente Masaryk, así como diversas calles arboladas que albergan mansiones neocoloniales españolas y apartamentos de lujo. Una dama sobresaliente merecía una serie fotografía en dicha zona, así lo consiguió y del mismo modo conquistó la Capital del país.

Dania se encargó de tener un día con mucho esplendor, lo obtuvo en virtud de sus capacidades para disfrutar de una tarde con mucho valor para modelar un increíble conjunto bicolor en diseño satinado. Aquella colección comprendió de una blusa corta que dejó entrever su abdomen fuerte y trabajado, como la preciosura de todos sus rasgos físicos que mantuvieron con la mirada enfocada a los diferentes capitalinos que dieron un paseo por dicha zona de Polanco, donde decidió posar en modo empoderada.

Para darse a notar aún más glamurosa y con una importancia significativa Dania Méndez decidió utilizar unas gafas de sol al estilo Gal Gadot, tomando en su mano derecha todo lo valioso en su vida, sus cosméticos y productos de belleza. Sin su bolsillo la modelo no sale al exterior y así lo confirma en diferentes publicaciones que añadió con el resto de su contenido que no tiene vigencia en las redes sociales. Esta vez no fue la excepción y así mismo ponderar su belleza no se hizo esperar un sólo minuto.

Dania Méndez fulgura con tremendo conjunto satinado

Para embellecer su pie de posteo Dania agregó una fotografía donde recarga su espalda y su linda retaguardia, mientras gira a un ángulo de 45 grados con vista hacia la lente de la cámara. Su tremendo vestuario fue de la mano con su hermoso tono de piel que llegó a despedir una luz todavía más fuerte que los mismos rayos del sol. Los ojos del público que estuvieron a su en torno, como en internet, acrecentaron en un espacio de tiempo que decidió mimar a sus fans agregando otras cuatro tomas, dulces y sofisticadas.

Bienaventurada la tierra que vio crecer a la gloriosa Dania Méndez. Su identidad es gloriosa que su manera de actuar respalda una carrera descomunal en el ámbito artístico. Por otro lado se desenvolvió a máxima velocidad como una divina influencer y hasta la fecha es acreedora de poco más de 2.7 millones de followers, que aman su participación en el espacio 'Acapulco Shock' posterior ha haberse incorporado como integrante de 'Acapulco Shore'. Dania Méndez nació un distante 6 de febrero de 1992 en la Ciudad de México.

Dania Méndez presume su retaguardia

