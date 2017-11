En Atlas no se sienten víctimas ante el superlíder Rayados

En Atlas no se ven como víctimas ante Monterrey, su rival en los cuartos de final y el delantero rojinegro, Milton Caraglio dijo que les pueden hacer juego a los líderes generales del Apertura 2017.

“Nos vemos igual que estando en el octavo lugar que estando en el primero. Tenemos muchas ganas, sabemos lo que podemos dar y que si hacemos las cosas bien, lo que sabemos hacer, nos va a ir bien. Va a ser una serie durísima. Todos estamos en igualdad de condiciones”.

Hoy charla con los medios de comunicación nuestro delantero, Milton Caraglio pic.twitter.com/BMaAJxosYn — Atlas FC (@atlasfc) 20 de noviembre de 2017

Caraglio piensa que si el equipo corrige errores que les costaron puntos en la fase regular del torneo, tendrán los argumentos para dejar en el camino a Rayados.

“Nosotros estamos convencidos de lo que podemos hacer, yo no tengo duda de que es un partido ganable. No podemos cometer los errores que hicimos durante el torneo”.

“En la Liguilla no se deben cometer errores, en esta instancia debemos ser inteligentes y no regalar nada” Milton Caraglio — Atlas FC (@atlasfc) 20 de noviembre de 2017

Finalmente, Caraglio comentó que espera al verdadero aficionado al Atlas en el Jalisco, y no al que se dedica a insultar.

“Hay una parte de la gente que quiere que nos vaya mal, yo me aferro a los que quieren que nos vaya bien. Me pasó con mi esposa y mis hijos, me pidieron una foto y luego me insultaron. Uno se parte la madre y no me gustan esas cosas. Yo me freno con todos, me saco la foto. Era sólo eso, que me molestó el otro día. No tendría que importar, pero me importa”.

En Atlas entró a la liguilla gracias a la victoria de Morelia en Aguascalientes, luego de que los rojinegros dejaran pasar la oportunidad de amarrar su lugar en el empate de ultimo minuto que les saco el Pachuca el viernes pasado.

Por su parte el atacante argentino de los rojinegros vio acción en 16 encuentros en los que marcó 7 goles.

Con información de Medio tiempo