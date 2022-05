¿En Brasil, cuándo y por qué se celebra el día de 'Pelé'?

Três Corações, Brasil.- La leyenda de Edson Arantes do Nascimento no solo quedó grabado en Copas del Mundo o en la institución de Santos de Brasil, en dicha ciudad de Sao Paulo se decidió celebrar cada año el día de 'Pelé', especialmente porque en una fecha icónica consiguió su gol 1000 en su carrera profesional.

A las 23:11 horas del 19 de noviembre de 1969 el Rey 'Pelé' se encontró en acción con la casaca blanquinegra del Santos -equipo que mostró su lealtad de 1956 a 1974-, enfrentando a Vasco da Gama en el prestigioso Estadio Maracaná -feudo que albergó la final del Mundial 1950- Edson Arantes consiguió un momento glorioso que tiempo después quedaría marcado de por vida.

Luego de ocurrir una falta dentro del área a los 33' del segundo tiempo Santos de Brasil tendría pena máxima, 'La perla negra' decidió asumir el compromiso de disparar desde el paredón de fusilamiento, siendo Pelé no era gran cosa cobrar un tiro penal pero a lo 'Paradinha' lo hizo aún más fenomenal contra un excelente arquero como lo fue Edgardo Andrada (1939-2019).

"Por primera vez en mi carrera me sentí realmente nervioso, Andrada estaba en su mejor momento. Nunca había sentido una presión igual; estaba temblando, pero me sobrepuse y...¡Gol! Qué sensación increíble, el estadio se vino abajo", dijo en su momento Edson Arantes do Nascimento tras aquel momento inolvidable.

Dicho festejo ante poco más de 60 mil aficionados oficializó los 1000 goles que Edson Arantes do Nascimento ha solicitado que sean reconocidos hasta hoy, aunque sigue la polémica y el Debate el público del club Paulista elogia esa hazaña cada 19 de noviembre.

La cuota de Edson Arantes do Nascimento como futbolista profesional dio comienzo desde el 7 de septiembre de 1956, fecha que el mítico '10' de la Selección de Brasil consiguió su primer gol en su carrera, lo logró durante los 15 años de edad en el partido Santos vs Cubatao. Como antecedente 'Pelé' se adjudica 1284 tantos, empero 767 son oficiales.

