En España aseguran que Neymar jugará en el Real Madrid

Madrid, España.- Las últimas semanas no han sido nada sencillas para el delantero brasileño Neymar, ya que se ha visto involucrado en una serie de rumores los cuales le han afectado emocionalmente para continuar a gusto su carrera, primero se habló mucho de la relación que tenía tanto con su técnico Unai Emery como con su compañero de equipo Edison Cavani, después se manejó la salida y esto último aún sigue siendo tema de que hablar.

En territorio español el rumor de la llegada de Neymar al conjunto del Real Madrid sigue siendo uno de los principales temas que se ven en los diarios deportivos, pues hay algunos que están sumamente seguros de que el delantero tiene la intención de vestirse de blanco para la próxima campaña.

El diario deportivo español "El Chiringuito" es uno de los que más han abordados el tema del astro brasileño quien actualmente se encuentra militando en el PSG y que su etapa pese a que futbolísticamente ha sido buena, el entorno en cuanto a las polémicas en los que se ha visto involucrado podría ser una salida del balompié francés.

Buon compleanno fratello ✌�� @marco_verratti92 Una publicación compartida de Nj ���� �� neymarjr (@neymarjr) el 5 de Nov de 2017 a la(s) 8:14 PST

Si bien el París Saint-Germain es hasta el momento el fichaje más caro en la historia luego de que se pagaran 222 millones de euros al conjunto del Barcelona por la clausula de rescisión del atacante brasileño en un traspaso que fue muy polémico no solamente por la cantidad pagada sino también por la forma de salir del conjunto culé.

De acuerdo con dicho programa antes mencionado, Neymar ya habría expresado su sentir a sus allegados y especialmente a su padre, quien al mismo tiempo es su representante, por querer regresar al futbol español con el conjunto del Real Madrid, ya que aseguran, que de lo único que está contento en París el brasileño, es del salario que percibe.

El posible fichaje de Neymar al conjunto del Real Madrid, sin duda causaría mucha molestia en el Barcelona con en algunos miembros del equipo ya que cabe recordar, el emblema y capitán del equipo culé, Andrés Iniesta no ocultó que le resultaría desagradable que su ex compañero llegara al club rival.

"No es algo que me importe mucho, aunque quizá me molestaría porque es un jugador único y determinante que, en ese caso, reforzaría a nuestro máximo rival", comentó en su momento "El jefecito" Andrés Iniesta.