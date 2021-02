En Italia califican como un robo el triunfo del Real Madrid ante Atalanta

Roma, Italia.- El Real Madrid nuevamente se encuentra inmerso dentro de la polémica debido a una decisión arbitral a su favor, con la cual tuve ventaja numérica pero ahora en la Champions League.

Este miércoles el Real Madrid visitó al Atalanta en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League llegando con varias bajas y parecía en desventaja de poder sacar un buen resultado, para su sorpresa el Atalanta recibió una polémica expulsión a los 17 minutos condicionando el resto del partido a favor de los Merengues, algo que en Italia no han visto de buena manera.

La prensa deportiva italiana coincide este jueves en definir como un “robo” el triunfo por 1-0 logrado por el Real Madrid contra el Atalanta en la Champions League, al considerar injusta la roja al suizo Remo Freuler que dejó al equipo de Bérgamo con diez hombres durante más de setenta minutos.

“Robo a la ‘Diosa’” y “Rojos por la rabia” son algunos de los titulares elegidos por los diarios deportivos italianos en su edición de este jueves, después de que el Atalanta cayera 0-1 por un gol en el 86 del francés Ferlan Mendy.

“La Gazzetta dello Sport” titula con “Rojos por la rabia” y define “inexistente” la roja que el árbitro alemán Tobias Stieler enseñó a Freuler por derribar a Mendy cuando este iba a encarar la portería rival.

El periódico rosado habla además de “regalo al Real”, al considerar que no era ocasión manifiesta de gol.

“Tuttosport” sale con un “Robo a la ‘Diosa’” en su portada y elogia a un Atalanta “heroico” por lograr mantener el 0-0 hasta los últimos minutos, cuando Mendy firmó el 1-0 con un disparo de pierna derecha desde fuera del área.

“Cornudos y castigados”, es el titular elegido por “Corriere dello Sport”, que considera injustas las direcciones arbitrales recibidas no solo por el Atalanta contra el Madrid, sino también por el Juventus contra el Porto y el Lazio contra el Bayern Múnich.

Los clubes italianos no lograron resultados positivos en la ida de los octavos de final de la Champions League. El Juventus perdió 1-2 en Do Dragao y el Lazio fue arrollado 1-4 por el Bayern campeón de todo.

Reacciones

Tras el partido Gian Piero Gasperini, técnico del Atalanta habló en relación a la roja directa vista por el suizo Remo Freuler diciendo que si dijera lo que piensa, la UEFA le sancionaría con “dos meses” de suspensión.

“Existe la tentación de quitar todo tipo de contactos, y esto es un suicidio. No digo nada porque si no, la UEFA me echa dos meses, no sé. Esto es un suicidio para el futbol, es necesario tener más conocimiento del futbol, no podemos tener árbitros que no jugaron al futbol. Si no lo entienden, que hagan otro trabajo”, afirmó Gasperini al acabar el partido, en declaraciones a “Sky Sport”.

El árbitro mostrando al tarjeta roja a Remo Freuler del Atalanta ante el Real Madrid/EFE

Es imposible esto, no hay que ser ingenieros de NASA para entenderlo. Lo de esta noche es clamoroso”, agregó.

Gasperini se refirió a la severa expulsión vista en el 18 por Freuler por derribar al francés Ferland Mendy cuando este iba a encarar la portería rival. El contacto con Freuler fue evidente, pero el defensa argentino Cristian Romero estaba en condición de intervenir igualmente, según la interpretación del técnico.

“Queda la amargura por no haber podido jugar un partido que llevábamos tiempo esperando. Nuestra satisfacción era poder jugar contra el Madrid, y de esta manera el partido fue arruinado. No sé qué pasaría, pero el partido cambió, tuvimos que defender. Es un partido arruinado por una decisión excesiva”, dijo Gasperini.

Con once sería un partido distinto. Se habla de ausencias, Benzema, Ramos, Carvajal, pero los demás no eran todos titulares. Su técnica era excelente. Sin la roja hubiera sido otro partido. Lo sentimos porque el partido cambió radicalmente. Sería un partido más bonito, el partido fue arruinado”, insistió visiblemente decepcionado.