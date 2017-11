"En México se falta mucho al respeto": Paco Jémez

Ciudad de México.- El director técnico español Paco Jémez, desde su llegada al futbol mexicano ha estado envuelto en una serie de polémicas en contra de los medios de comunicación, pues estos no le han perdonado los resultados que ha conseguido la Máquina Cementera desde que este llegó al banquillo.

Por eso, el entrenador del Cruz Azul señaló que la prensa mexicana faltan al respeto, situación que lo ha llevado a tener enfrentamientos constantes con algunos periodistas quienes cuestionan su trabajo con el equipo cementero.

De acuerdo a Paco Jémez, los argumentos para responder a algunos cuestionamientos de mala manera es que según se manipulan los hechos que pasan con su equipo o afición. Es por eso que el español se suele enfrascar en discusiones con algunos periodistas.

"No permito que se falte al respeto, se falte a la verdad o se manipule. Yo por ahí no paso y no me he callado porque defiendo a mi club, a mi equipo y a mi afición", expresó el técnico cementero en una entrevista para un medio español.