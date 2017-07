En México vamos progresando demasiado lento: Rafa Márquez

Moscú, Rusia.- Rafael Márquez puso el dedo en una de las llagas. El capitán del Tricolor que más experiencia acumula, no solo por tiempo sino por su paso por los grandes clubes, aseguró que las caídas frecuentes de la Selección cuando está por hacer historia tienen que ver con la avaricia de los directivos.

En la conferencia de prensa previo al juego por el tercer lugar al lado del entrenador Juan Carlos Osorio, el zaguero consideró que en México hay infraestructura y calidad, pero no de la mejor manera encauzada.

"Me siento afortunado de seguir jugando en un nivel que me permite estar en este tipo de competencias": @RafaMarquezMX #SomosMéxico — Selección Nacional (@miseleccionmx) 1 de julio de 2017

“En México tenemos un gran infraestructura más no el desarrollo como tiene España, no quizá las metodologías que en España, en este caso el Club Barcelona, y realmente vamos progresando demasiado lento en México”, aseguró.

“Todo debe empezar en fuerzas básicas y luego, como está la competencia en nuestra liga, las opciones que tienen jóvenes que son muy pocas y el desarrollo de los jugadores es muy lento a comparación de lo que puede ser Europa, Argentina, Chile, Brasil”.

Rafa Márquez después de anotar un gol en el mundial de Sudáfrica 2010

Aseguró que por eso el futbol mexicano no se desarrolla de la misma manera como el resto de los países y en particular atizó a los dueños de clubes que prefieren cuidar su negocio y no ver por el futuro.

“Son muchas las cosas que hay que hacer en México, desafortunadamente es negocio que solamente beneficia a los dueños de los clubes y no tanto a futbolistas, creo que se debería apostar a dejar salir más a los mexicanos al extranjero”, añadió.

“No le veo otra solución que quizá tengan más en cuenta al jugador, que intente apoyar más al jugador y no más al negocio. Sabemos que invierten mucho dinero, pero así como invierten pueden recuperar esa inversión haciendo mejor las cosas”.

En ese sentido, Osorio aseguró que seguramente algún día México dará ese salto de calidad, tal como en su momento España y Chile lo lograron después de mucho tiempo en que acostumbraban quedarse a la orilla.

“En un punto México va a dar ese paso”, aseguró. “Eso pasará eventualmente y ojalá y podamos contribuir a eso”.

Con información de Medio tiempo