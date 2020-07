"En Tigres caí en una zona de confort": Jürgen Damm

México.- El jugador mexicano Jürgen Damm, nuevo integrante del equipo Atlanta United de la MLS, aceptó que tras haber pasado cinco años en los Tigres de la UANL cayó en una “zona de confort”, por lo que decidió emigrar a otro equipo para probar suerte y este cambio de aires le viene bien a su carrera.

“Primeramente creo que había caído en una zona de confort en Tigres, y eso no es bueno, pero estoy agradecido con el equipo, me dieron todo. Tigres es una parte muy importante en mi carrera, y para mi tomar esta decisión fue muy difícil, pero representa una oportunidad buena de ir a un club igual de grande como lo es Atlanta, es por eso que tomé esta decisión.” comentó el jugador en una conferencia de prensa.

Jürgen Damm también reconoció durante la conferencia de prensa que fue muy difícil aprovechar los momentos que el director técnico de Tigres, Ricardo “Tuca” Ferreti le dio.

Lista la mudanza rumbo a Atlanta���� Ahora si me aseguré de llevar todo ��⚡️⚽️ #AtlantaUnited pic.twitter.com/b7DnKEAX1v — Jürgen Damm (@jurgendammr25) July 2, 2020

"En cuanto al aspecto mental creo que el no haber tenido tanta regularidad en el equipo, me afectó. El profe Tuca me otorgó oportunidades pero recayó mucho en mi no haberlas aprovechado". Comentó.

