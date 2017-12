En algún momento volverá a Cruz Azul como DT: Chaco

Luego de vivir su último día como jugador de Cruz Azul, Christian Giménez lamentó no poder retirarse como jugador en la institución, pero aseguró que volverá en un futuro para ser el entrenador de la Máquina.

“En algún momento me tocará volver acá como entrenador, no creo que como jugador, pero como entrenador porque quiero mucho al club, quiero mucho al presidente que se ha portado de maravilla, estoy agradecido con la institución”.

“Es un momento que no lo esperaba, quería retirarme en Cruz Azul. También existía la posibilidad de que pasara eso aquí o en otro club”, expresó a su salida de La Noria.

El argentino habló con el nuevo timonel, Pedro Caixinha, quien le dijo que no entraba en planes pese a que la directiva estaba contenta con tenerlo.

“El presidente se comunicó conmigo, hablamos directo, Yayo también, Caixinha también habló conmigo directamente, me dijo que no iba a contar conmigo, que si quería seguir en el club no había problema. Entonces las cosas claras mantienen buenas relaciones”, dijo.

Cruz Azul no renovará contrato con Christian @chaco_81 Giménez. Así lo manifestó Pedro Caixinha y confirmado por el Ing. Eduardo de la Torre en conferencia de prensa. — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) 11 de diciembre de 2017

Reconoció que le quedó pendiente el título de Liga con Cruz Azul porque ya fue campeón con Pachuca. Y eso que fue algo que buscó hasta el último día después de nueve años en el equipo.

“No reprocho nada al club. Me voy con esa espinita de no poder lograr el título de Liga, pero en esfuerzo y dedicación me voy con la conciencia tranquila de que di todo por la institución”.

