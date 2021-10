En apuesto vestido negro Daniella Chávez presume su elegancia por todo Miami

Miami, Estados Unidos.- Los mensajes de felicitación se siguen difundiendo por todas las redes sociales para Daniella Chávez, la increíble y hermosa modelo de Las Condes, Chile tras alcanzar los 36 años, edad en la que ella buscará triunfar aún más de lo que ganó a sus 35 primaveras.

Sus millones de seguidores expresan con mensajes de aprobación, piropos acaramelados y comentarios halagadores a Dani Chávez hasta el día de hoy, y no es algo inusual, pues una verdadera mujer como ella recibe miles de mensajes por día tras impecable figura y original personalidad.

Esas cualidades hacen que Daniella Chávez pueda deslumbrar más allá de lo que su altura y características llegan a realizar en este mundo globalizado, mismo que se fascina por su presencia; el turno se recalca en la ciudad de Miami, Estados Unidos, lugar en el que la sudamericana se apareció tan atractiva y muy superior.

Daniella Chávez encanta con vestido negro

Instagram daniellachavezofficial

Obsequió dos fotos a su público por cada comentario tan dulce que leyó en la bandeja de mensajes, propias en aparecer con un estupendo vestido negro, diseñado con botones dorados sobre su parte posterior, y que combinó con un bolso del mismo tono y un cinturón interesante y cautivador.

Brillando como nunca y preciosa como siempre Daniella Chávez entregó esa sonrisa fenomenal que a toda la tierra encanta mirar. Posando como una licenciada con muy utiles descripciones y rasgos tan perfectos extendió un bonito mensaje en la leyenda de su portafolio de imágenes, dedicado para quiénes la felicitaron y a la vez externó qué significa todo lo que ha logrado en su vida.

"Gracias por sus lindos deseos de cumpleaños. Gracias a mi familia por siempre apoyarme, también agradecerme a mí por siempre ir tras mis sueños, por creer en mí", comenzó Daniella Chávez en su respectivo mensaje que escribió en la leyenda de su último post.

Daniella Chávez cautiva con su mirada

Instagram daniellachavezofficial

"Quizás es una locura pero merezco un obsequio como el que acabo de adquirir, el primero de muchos con mi esfuerzo y eso me pone plenamente feliz. La vida es hoy, mañana, no sabemos, disfruta mientras puedas, cree en ti y en qué los sueños se cumplen y ponte metas grandes que si no somos capaces de soñarlo como lo vamos a realizar. ¡Los amo!", finalizó Dani en su escrito, propio en compener de miles de likes y mensajes de sus 15.1 millones de fans.