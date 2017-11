En buen partido de futbol, Rayados se impone al Atlas

Guadalajara, Jalisco, México.- Rayados aprovechó el descontrol, el nervio de algunos elementos de Atlas y le sacó el triunfo 1-2 al Zorro, que ahora tendrá que pagar el regreso con marcador pesado, mientras que los dirigidos por Antonio Mohamed se llevaron medio boleto del Jalisco rumbo a la semifinal del Apertura 2017.

Monterrey no tuvo que apresurar demasiado el paso en los primeros 17 minutos de juego, pues algunos jugadores del Atlas, entre ellos Javier Salas, tuvieron pánico escénico de la Liguilla.

El jugador del partido es presentado por Terza Pastos sintéticos, Terza: Rogelio Funes Mori pic.twitter.com/IOyB6XkKMF — Rayados (@Rayados) 24 de noviembre de 2017

Apenas al minuto cuatro entregó el balón al rival en su propia zona, Rayados no perdonó y Rogelio Funes Mori sin portero, empujó el balón para el 0-1. Se ponían frías las cosas para los Zorros.

Pero la pesadilla no terminaba para los locales. Otra vez una equivocación en la zaga defensiva de los Rojinegros fue aprovechado por Funes Mori para al 17’ tener el 0-2 a favor de los regios. Atlas estaba en la lona consumido por errores propios.

La polémica apareció con el árbitro, Luis Enrique Santander, quien no marcó dos penaltis, quizá el más claro la mano de Jesús Molina en el área. El árbitro central no se dio por enterado.

Atlas despertó al 34’, Christian Tabó acortó distancias. El uruguayo sacó un zapatazo que puso el esférico en el ángulo superior izquierdo, imposible de detener para Hugo González. Estaba el 1-2, así se fueron al descanso.

Para la parte complementaria, Atlas estaba necesitado de mayor empuje y pudo igualar el marcador, pero la pierna salvadora de Leonel Vangioni apareció para en la línea despejar la pelota tras el taconazo de Juan Pablo Vigón al 51'.

Rayados dejó que el juego siguiera su curso. No quiso arriesgar demás, y pudo controlar el tímido despertar de Atlas, que al final no le pudo alcanzar para emparejar el marcador y no llevarse un global pesado, que ahora ya lo es, pues Monterrey esta noche se llevó medio boleto para la semifinal.