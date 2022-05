¿En cuántos equipos jugó Pelé durante su exitosa carrera como futbolista?

Brasil.- Una de las carreras más impresionantes en la historia del futbol es sin duda la de Edson Arantes do Nascimento o mejor conocido como Pelé y es que su contacto con el balón de manera profesional lo hizo desde muy joven, con apenas 15 años lo que le convirtió un gran adelantado a su época y eso quedó comprobado a los grandes números que logró tener en sus primeros años de carrera que según fue creciendo estos se incrementaron hasta que al día de hoy su nombre es un de los avalados dentro de la historia del futbol.

Si bien la carrera de Pelé es siempre recordada por lo que hizo con la Selección de Brasil y es que no es para menos, con una edad muy corta ya era seleccionado nacional, con solo 16 años un año luego de su debut se hizo de un lugar en su país a quien le regresó el regalo con algunos títulos del Mundo. Pelé es el único jugador en la historia del futbol en ganar 3 Copas Mediales, todo eso opacó un poco lo que Pelé hacia fuera de la selección con clubes normales que dicho sea de paso tambien es una gran hazaña.

A pesar de una de las más grandes figuras del futbol, Pelé solo tuvo lugar en su corazón para pocos clubes, en su carrera que duró de 1956 a 1975 solo hubo dos equipos que a la fecha tienen la dicha de decir que tuvieron a Pelé en sus filas. El más conocido es el equipo de Santos FC en Brasil en donde jugó toda su carrera desde los 15 años en donde hizo y deshizo los récord de goleo que nadie más en esos tiempos se pudo imaginar.

Pelé en su carrera jugó solo para dos equipos | Foto: EFE

Durante todo ese tiempo en Brasil las ofertas para que fuera a otros países a jugar nunca faltaron, incluso desde de México le llegó la oportunidad de que jugara para Chivas pero nunca se dio. Al final decidió que solo Santos sería su equipo, y así fue ya que a los 34 años le puso fin a su carrera habiendo dado todo de si para ese gran legado.

De manera sorpresiva en aún cuando Pelé aseguró que no jugaría en otro equipo un 15 de junio de 1975 llegó al New York Cosmos en donde jugó por última vez. Su estancia en el equipo no fue mucha, incluso tuvo un partido de despedida en un choque entre Cosmos y Santos en donde compartió el campo con ambos clubes jugando 45 minutos con cada uno, poniendo así su última participación en un partido de futbol.

A lo largo de muchos años, Pelé solo jugó para dos equipos, uno con el que forjó toda su historia y en donde aún mantienen gran parte de todo lo que el brasileño hizo con ellos, el otro vivió momentos importantes en sus inicios pero luego de ello desapareció y hasta el 2009 volvió a funcionar bajo otros dueños pero ya no en la MLS sino en otra categoría del futbol de la MLS.