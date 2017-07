En desacuerdo Claudio Suárez con el trabajo de Osorio

México.- Para muchos, el trabajo de Juan Carlos Osorio al frente del Tri ha dejado mucho que desear, sobre todo por las rotaciones de jugadores.

Un histórico de la Selección Mexicana, como Claudio Suárez, dio su punto de vista sobre la labor del estratega colombiano y aseguró que México no tiene una identidad.

"Para escoger a un técnico debes pensar en una filosofía, en las características del futbolistas y con Osorio no hay una identidad, no sabemos a que jugamos, yo no sé si sus decisiones de quitar o poner a un jugador son correctas, yo no comparto", señaló el 'emperador' en entrevista con Radio Marca Claro.

El 'emperador' ha dado su punto de vista sobre el Tri https://t.co/eis0sWJZoY — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) 30 de junio de 2017

Además, Suárez resaltó que desde la llegada de Osorio al banquillo mexicano, el equipo únicamente ha jugado bien por lapsos.

"Desde que Osorio tomó la selección, no hemos visto una selección que juegue bien, ha sido por lapsos, contra Portugal se jugó un poco bien, después contra Nueva Zelanda se le complicó, vinieron los cambios y se ganó sufriendo, también México tuvo mucha suerte, y contra Alemania se vio, ellos fueron contundentes y no perdonó", comentó.

Con información de Récord