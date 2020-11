¿En duda el retorno de Guillermo Fernández al Cruz Azul?

El mediocampista argentino, Guillermo Matías Fernández, quien esta semana se deslindo del Boca Juniors de Argentina, debe de regresar al Cruz Azul para reportarse previo al torneo Clausura 2021 de la Liga MX, solo que ahi un problema, el Celta de Vigo le sigue los pasos muy de cerca al pampero, lo que pone en riesgo el regreso a la Maquina Celeste, en caso de llegar a un acuerdo con el cuadro español.

Para que el equipo español pueda fichar al argentino, deben de checar el mercado de invierno y checar su tope salarial. Es muy sabido que el Celta de Vigo no tiene la mejor economía, debido a que no se han podido desprender de jugadores que no entraron en los planes del director técnico.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El DT Eduardo Coudet, al momento de asumir las riendas del equipo, se puso en contacto con el mediocampista argentino, Guillermo Fernández, con quien coincidio en Racing de Avellaneda en la liga de Argentina.

El Celta debe poner en practica un plan previo a la mitad de la temporada 2020-2021, esa estrategia sería comenzar a vender jugadores y crear espacios para los posibles fichajes.

Fernández milita en el Boca Juniors, pero ha tenido un bajo rendimiento y el club xeneize no piensa hacer válida la opción de compra, por lo que el sudamericano quedaría a disposición de Cruz Azul, que es el dueño de su carta.

El otro problema para Fernpandez, es que el estratega del Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, no lo tiene en sus planes para el equipo que quiere para el Clausura 2021, por lo cual la Maquina debe buscarle acomodo al argentino.

El Celta de Vigo ha tenido una mala temporada, pues actualmente ocupa la posición 17 de la tabla general con 7 puntos, superando únicamente a Levante, Valladolid y Huesca, que ocupan puestos de descenso.