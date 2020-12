En el Arsenal no ven a Marcelo Flores como el nuevo Carlos Vela

Londres.- Sin presión para Marcelo Flores quien milita en el Arsenal de la Premier League luego de que el juvenil mexicano asegurara que su club no le ha pedido ser el nuevo Carlos Vela o que su juego se asemeje al del delantero de Los Ángeles en la MLS.

Recientemente Marcelo Flores fue presentado con el Arsenal de Inglaterra junto a sus hermanas que también juegan en el país pero con el Chelsea, para comenzar su formación como futbolistas profesionales. Asimismo su llegada a la Premier League hizo recordar el paso de Carlos Vela por el Arsenal luego de ser campeón del mundo en 2005.

Si bien su futbol estaba más comprobado, el mexicano de aquel entonces de casi 18 años no entregó el 100% en su equipo lo que le terminó por costar su salida, aun así los compañeros y cuerpo técnico revelaron que Vela tenía las condiciones para ser el mejor pero él nunca lo quiso. Ahora con Marcelo con una historia parecida pudiera ser que lo lleven por un camino diferente.

Hace unos días Marcelo Flores ofreció unas palabras al medio Goal, donde reveló que aunque el Arsenal tuvo a su compatriota no le han pedido que siga los pasos de Vela o que su futbol se asemeje al que Cancún. "Ellos son conscientes de que Carlos Vela jugó acá antes, pero no me han dicho que esperan que juegue como él. Es muy buen futbolista y disfruto mucho verlo" dijo el juvenil.

Marcelo Flores tiene poco tiempo desde su llegada al Arsenal y a lo mostrado les ha gustado a sus entrenadores que no tienen prisa de llevarlo al máximo nivel pues saben de que trabajarlo bien puede ser una opción especial para en un futuro para el equipo.

Marcelo Flores jugando para México en categorías infantiles | Foto: Especial

Flores tiene la doble nacionalidad con México y Canadá, y desde ya ha comenzado un debate de con quien debe jugar cuando sea seleccionado nacional, al igual que sus hermanas ya fueron convocados al Tri en categorías infantiles por lo que aun no se confirma que solo pueden jugar con México, de acuerdo con Marcelo, tiene la ilusión de ser llamado por la Selección Mexicana pero que por ahora es algo que no le quita el sueño.

Asegura que no ha tenido una llamada clara del seleccionador mexicano (Gerardo Martino) pero que si ha tenido llamadas de México para decirle que continúe trabajando ya que las cosas buenas están por llegar.

"Algunas personas me han llamado de México y me han dicho que siga trabajando duro y algo bueno vendrá pronto", dijo el mexicano.