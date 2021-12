¡En modo diosa! Alexa Dellanos modela lindo top y su cinturita de infarto

Estados Unidos.- Alexa Dellanos deja claro porqué es una una de las reinas de las redes sociales, solo bastaron 3 fotografías para que miles de seguidores y seguidoras cayeran rendidos a sus pues por tan impresionantes imágenes de la modelo usando un top bastante peligros pero al mismo tiempo de los más interesante ante las vista de los curiosos.

Esta prenda en color café fue suficiente para reventar el botón de like y la caja de comentarios para hacerle sabe que su publicación no tiene rival al menos no por hoy en las redes. Alexa Dellanos en los últimos días se ha llevado los aplausos diariamente pues se supera de gran forma de su última sesión fotografía de una forma impresiónate, y en esta ocasión evidentemente así lo hizo.

El top de Alexa Dellanos algo infartante pues solo estaba sujeto por un aparente frágil broche justo en el centro, un movimiento brusco y todo pudo haber culminado con un momento inolvidable. Aún así la influencer supo sacarle provecho y se volvió tendencia evidentemente. La prenda culminaba en sus brazos con unas mangas largas mientras que en la parte frontal solo se encargaba de cubrir las zonas importantes.

Leer más: Gabrielle Carle, la hermosa defensa de la selección de Canadá

Así su atuendo que complementó con unos jean dejó a la vista una de las partes de su figura que más admiración causa en Alexa Dellanos y es su cintura, no hay publicación en la que la modelo no reciba una felicitación por su figura, especialmente por la pequeña cintura que ha logrado tener desde hace mucho tiempo, independientemente de cómo lo haya logrado, su valor está en mantenerla con ejercicio y mucha buena alimentación, ambas cosas son el pan de cada día de Alexa Dellanos.

En donde pudo apreciarse más fue en el par de imágenes de frente que compartió de esa misma sesión solo para causar más asombro en sus amigas y seguidoras mujeres antes que en hombres quienes se han limitado a solo dejar su likes y evitar comentar. Entre las influencers que están siempre al pendiente de Alexa Dellanos es la chilena Daniella Chávez quien es otra rubia encantadora de las redes que sigue muy de cerca el día a día de Alexa. Algunas otras modelos que tambien se desviven por los espectacular de su amiga.

Alexa Dellanos modelando su llamativo top en color café | Foto: Instagram Alexa Dellanos

Alexa Dellanos hace unos días estuvo de visita en México, aunque se supo poco y slo fue gracias a sus redes sociales que sus fans se enteraron, aunque para su despedida compartió algunas fotos de su estancia en donde ninguna de ellas tiene desperdicio alguno, además de que probó un nuevo estilo de ropa en donde las prendas de pies a cabeza fueron sus preferidas en esa ocasión.

La estadounidense va en crecimiento en sus redes, de un día a otro el número de seguidores en Instagram se elevaron de gran manera superando ya los 5.1 millones de fans que están locos por Alexa Dellanos y que no se pierden ningún detalle de la modelo en sus redes y menos ahora que se ha vuelto constante en ellas.