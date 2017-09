En peligro la Liga del Valle

Directivos del Distrito XII de Ligas Pequeñas de Beisbol afiliadas a Williamsport alzaron la voz para denunciar que el Ayuntamiento pretende quitarles los terrenos de la Liga de Valle. En conferencia de prensa celebrada hoy por la mañana, el Director del Distrito, Fernando Robles Cázarez dio a conocer que existe una demanda mediante la cual la autoridad Municipal pretende recoger los terrenos que están en comodato para la liga.El directivo señaló que el circuito que por varios años han tratado de levantar, se encuentra en peligro debido a las intenciones de las autoridades.“La Liga del Valle está en peligro, está en peligro de que le quiten los terrenos, estuvimos ayer en el Ayuntamiento y hay señales de que nos los quieren quitar, van con todo ellos, necesitamos nosotros unirnos, ya hemos tocado puertas y no es justo que tantos años la liga pionera y nos vayan a quitar los terrenos, no puede ser eso, todos nosotros no estamos de acuerdo”. Robles Cázares dio a conocer que Jesús Álvarez Palafox, quien firmó el comodato por parte de la liga, fue notificado por funcionarios de la intención de terminar el préstamo, supuestamente para que esos terrenos formen parte del panteón Centenario. Los directivos señalaron que al asistir al Ayuntamiento, no se les mostró el documento y se les dijo que en los próximos días se les haría llegar.Luis Urías, Presidente de la Liga Roberto Cota señaló que todo el Distrito apoyará la causa de la manera que sea necesario.“La Liga del Valle es historia dentro del Municipio, ya que es una de las primeras fundadas en el Municipio, entonces necesitamos ayudarla sea como sea, estamos dispuestos a todo para que no nos quiten los terrenos”.Por lo pronto, el Distrito XII hará un cuadrangular este fin de semana, con equipos de sus ligas afiliadas dentro de la categoría 11-12 años. También, se jugará un torneo de la categoría Veteranos con equipos de esta ciudad y de la Villa de Ahome, quienes apoyan la causa.