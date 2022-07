¡En problemas! Celta de Vigo informa que su equipaje con uniformes no llegó a México

México.- A horas de que se juegue el Pumas vs Celta de Vigo en un amistoso internacional, el equipo español se vio en serios problemas y es que su equipaje con uniformes y botines nunca llegó a su destino que era la Ciudad de México en donde este miércoles tienen su partido. Este imprevisto puso nerviosos al equipo europeo pues se manejó la posibilidad de hasta suspender el duelo pero luego de unas diligencias la marca que se encarga de vestirlos les auxilió para darles una solución.

De acuerdo con el diario Récord, los jugadores del Celta de Vigo llegaron desde inicios de semana para tener algunas horas para adaptarse antes de que se jugara el partido. No tuvieron entrenamiento debido a que el cargamento con su utilería no ha llegado a México, esto comprende uniformes, botines y hasta algunas herramientas más para sus sesiones. Aún con la noticia el equipo buscó la ayuda para solucionarlo antes de que iniciara el partido.

Según informó el medio, Adidas quien es el que se encarga de vestir al Celta será quien le proporcione la ropa y las botas de los jugadores que así lo requieran. Hasta el momento se desconoce si serán uniformes completos del equipo o será una adaptación lo más parecida posible como para poder cumplir con el compromiso del que sería muy complicado poder buscar una nueva fecha por ello es muy importante que se juegue este miércoles.

Eduardo "Chacho" Coudet habló en conferencia de prensa y ahí reveló que el tema del equipaje es complicado pero que no será un motivo de excusa para que su equipo no salga a dar su mejor versión. "Trataremos de dar un buen espectáculo. Para que sepan que no ha llegado ni el equipaje, botines, pero lo trataremos de hacer de la mejor manera. Adaptándonos a las condiciones y que se en cuanto a las nuestras tambien", confesó el DT.

Por lo pronto el partido se mantiene en pie y se jugará este miércoles 13 de julio desde la cancha de Ciudad Universitaria en punto de las 8 de la noche (Centro de México) y podrá verse por la señal de TUDN y VIX. En lo que respecta al equipaje del equipo español se espera que llegue a México o que vaya directo a los Estados Unidos en donde se mediarán ante el equipo de San Jose Earthqakes en su segundo duelo de pretemporada.