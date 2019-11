En vivo Querétaro vs Monarcas | Jornada | 19 Liga MX: Sigue el minuto a minuto

Liga MX | Jornada 19 | Apertura 2019

Querétaro 0 - 0 Monarcas

44' Lucumí (Querétaro) se pierde el primero tras un contragolpe bien hecho el atacante de los gallos le falla el pase a Triverio

43' Monarcas no ecuentran la estabilidad defensiva y Querétaro no deja de atacar pero no logra concluir sus jugadas de peligro

40' Nuevo centro de Alonso Escoboza que devian los defensores para un nuevo tiro de esquina

38' Fuerte disparo de Corral que pasa muy cerca de arco de Malagón que solo se avienta acompañando el viaje de balón

35' Sale Jaime Gómez y entra George Corral, Gómez no se recuperó del golpe en la cabeza (Querétaro)

34' Fuerte choque en el mediocampo las asistencias médicas entran

MIN 30: ¡Duelo de jóvenes mexicanos! Gran salida de Luis Malagón para detener el contragolpe de Marcel Ruiz.#LigaBBVAMX ⚽ #JuntosPorLaPaz ☂️ pic.twitter.com/JkIRrW9tCS — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 23, 2019

31' Atajadon de Malagón (Monarcas), gran pase filtrado para Marcel Ruiz y ante el portero purépecha se la jugó pero los reflejos del arquero fueron mejor y le robo el primero a los Gallos

26' Un gran desdoble de Querétaro se vio interrumida por el árbitro Santander que no dejó patear el queretano

24' Se detiene el partido para atender a un jugador de Querétaro por un duro golpe en la cabeza

24' Remate de Chino Millar desde fuera del área después de un rechaze de la defensa, pero Gil Alcalá cuida bien su arco

22' Tiro de esquina para Morelia

21' Amonestación para Gabriel Achilier por una dura falta en el mediocampo

20' Hasta el momento Querétaro ha impuesto más peligro en la portería rival pero no logra convertir sus oportunidades

14' Achillier se anima y dispara desde fuera del área y su disparo se fue muy desviado del arco queretano

13' Del Valle entró solo al área de Monarcas y con la tercera llegada Gallos está cerca del primero, Malagón salva poniendole el pecho al balón

MIN 11: ¡Marcel Ruiz buscó un golazo pero es interceptado por la defensa Monarca!#LigaBBVAMX ⚽ #JuntosPorLaPaz ☂️ pic.twitter.com/jiE2hT8EBg — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 23, 2019

11' Marcel dispara y la defensiva de Monarcas en apuros desvia el disparo de juvenil y la visita se salva del gol

10' Escoboza dispara tras un centro y el balón pasa por un lado del arco de Malagón

8' Tiro de esquina para los Gallos

7' El partido se mantiene en el mediocampo ambos equipos se estudian

3' La visita se ha quedado con la pelota en los primeros minutos del partido

1' Primera jugada de peligro a favor de Querétaro que la zaga defensiva corta el centro de Escoboza

¡¡¡INICIA EL PARTIDO!!!

