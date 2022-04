Encabeza Miguel Ángel Angulo la organización de una gran cartelera de box en Angostura

Angostura, Sinaloa.- Con el firme objetivo de ofrecerle a la ciudadanía un espectulo deportivo de primer nivel, pero sobre todo sacar a la disciplina del olvido en que se encuentra e inyectarle motivación e impulso a los jovenes prospectos que vienen empujando fuerte, el alcalde, Miguel Angel Angulo Acosta, inicia la organización de una gran cartelera de box profesional.

Los preparativos ya están en marchan y son en coordinación con la empresa GREEN DAY Boxing Promotions, de Culiacan, además también están involucrados el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, a cargo de Diego Alvarez, y el promotor deportivo Gonzalo Godoy.

En interesante reunión, el presidente municipal, Angulo Acosta, dio luz verde para que a la brevedad posible se lleve a cabo esta noche boxistica, incluso giro instrucciones para que de ya se buscara el lugar adecuado, fecha y hora. "Nosotros pondremos todo lo que nos pueda corresponder, en tanto que la empresa de box hará lo propio para lograr el éxito que estamos buscando", resalta el mandatario.

Por su parte, Rey David Olguin, representante de GREEN DAY Boxing Promotions, da a conocer que la idea es abrir plaza en Angostura, hacer que los aficionados regresen a la arena y disfruten de un gran espectáculo.

Reunión para función de box

"Aun no tenemos fecha exacta pero el objetivo es que esta cartelera se desarrolle en el mes de junio, probablemente dentro de la fiesta de San Pedro y San Pablo, de Alhuey. El evento será de gran calidad, eso se los garantizamos, los que pelearan no son bultos sino profesionales, autenticos guerreros ya calados, pues nosotros no andamos con medias tintas.

La propuesta es iniciar a las 5 de la tarde, que haya entre seis u ocho combates profesionales y algunos amateurs para también promover al talento local. Los boxeadores profesionales serán de Angostura, Guamúchil, Guasave, Culiacan y Los Mochis, cuyos nombres poco a poco los iremos dando a conocer.

Será un gran evento, el cual dejara un buen sabor de boca en los aficionados, pues queremos que nos sigan apoyando con su asistencia en las proximas carteleras", confirma el representante de la empresa GREEN DAY Boxing, Rey David Olguin.