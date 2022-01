¡Encantador recuerdo! Jimena Sánchez comparte foto para levantar ánimos a sus seguidores

México.- Nadie puede negar que Jimena Sánchez es un ángel para los millones de fans que la siguen y es que no hay día en el que la influencer no les ayude a sobrellevar los días con imágenes de su vida, especialmente en donde todo se centra en el modelaje y hacer resaltar su belleza, pero ahora que se ha tomado un poco el tiempo en sus redes decidió que era mejor traer un recuerdo para que todos lo que lo vieran pudiera disfrutar mucho mejor el inicio de su fin de semana.

Fue a través de su cuenta de Instagram en donde Jimena Sánchez compartió tan bella foto en la cual no hubo nada trajes de baño o ángulos reveladores, solo fue una imagen de ella bebiendo el primer café de la mañana, aún así desató la locura entre sus fans actuales como lo que vivieron el momento de cuando la compartió. En total son ya casi 4 años desde que compartió la foto pero se sigue manteniendo igual o mejor ahora lo que agrada a sus seguidores ya que siguen disfrutando de la belleza de la conductora.

Entre los halagos de aquellos años estaban los, clásicos, "Te amo Jimena Sánchez", "Siempre tan divina", y más de 140 mil likes que entre los dos han ido subiendo ya que muchos de los fans que se han percatado de la publicación añeja han aprovechado la oportunidad para dejarle algunos mensajes. Jimena Sánchez desde hace mucho tiempo es una de las mujeres más seguidas en redes sociales en México, se entiende que los temas que domina son los deportes por lo que muchas personas la conocen pero otros por su talento para las bellas fotos.

Una gran imagen de Jimena Sánchez para arrancar el fin de semana | Foto: Instagram Jimena Sánchez

La conductora de Fox Sports no es de las que habla mucho con sus seguidores pues son muchos los mensajes que tendría que responder pero siempre les demuestra su cariño a través de las fotografías que comparte, si bien ya en los últimos meses han sido menos como las que aclamaban en algunos años atrás la siguen apoyando y queriendo, incluso la alientan a seguir queriendo tanto como lo ha hecho a su esposo con quien ha tenido una gran relación en los últimos meses.

Ahora Jimena Sánchez ha entrado una etapa totalmente madura en donde su primera preocupación es su familia, le sigue el trabajo en el cual ha destacado en México como en el extranjero pues es una de las corresponsales de los grandes eventos deportivos como NFL o MLB lo que la ponen a la altura de los grandes comunicadores deportivos, puesto que le ha costado mucho esfuerzo y tiempo, por lo que lo cuida de maravilla y el no menos importante su comunidad en las redes a quienes no olvida pero no siempre tiene actualizadas sus plataformas pero cuando lo hace es para que todos disfruten de su contenido.