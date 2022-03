¡Encantadora! Así luce Daniella Chávez en redes al mostrar en traje de baño su luego look

La modelo Daniella Chávez se ha caracterizado por sorprender a sus seguidores en redes sociales en cada una de sus publicaciones donde se ha encargado de mostrar su belleza y linda figura, y en esta ocasión no ha sido la excepción al dejarlos con la boca abierta al mostrar su nuevo look al cambiar su color de cabello.

Daniella Chávez que en diferentes ocasiones ha mostrado su pasión por el futbol, apoyando a la selección chilena o al mismo Club América de México, también se ha robado las miradas de sus seguidores al protagonizar algunas portadas de las revistas más prestigiosas del mundo del modelaje así como en la revista para adultos Playboy.

La chilena se ha convertido en una de las modelos latinas más reconocidas en el mundo de las pasarelas donde ha deleitando a sus seguidores con cada una de sus publicaciones mostrando su gran físico y parte de su vida diaria con el gran nivel de vida que lleva, así como aspectos de los diferentes proyectos en los que participa como lo es el canto.

En esta ocasión Chávez dejo sin palabras y con la boca abierta a sus seguidores en redes sociales al lucir su espectacular figura en un lindo traje de baño, pero eso no fue todo, pues también mostró su nueva cabellera pelirroja sorprendiendo con un radical cambio de look dejando atrás el color rubio alcanzando miles de corazones y comentarios donde los elogios no se hicieron esperar.

Daniella Chávez mostrando su cabellera pelirroja en traje de baño/Foto: Instagram

Daniella Chávez se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, además de dejar ver los lindos momentos que pasa en el mundo del modelaje cautivando a sus fans mostrando toda su belleza para el deleite de sus más de 15.6 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.

