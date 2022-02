¡Encantadora! Así lució Sommer Ray en una sesión de fotos desde su habitación

La modelo Sommer Ray se ha encargado de robarse las miradas de propios y extraños en redes sociales convirtiéndose en toda una sensación gracias a cada una de sus publicaciones donde muestra su espectacular figura y belleza en cada momento, tal como lo ha hecho en esta ocasión con una sesión de fotos que no pasa desapercibida en su perfil de Instagram.

Sommer Ray es una chica estadounidense que ha ganado gran popularidad en redes sociales convirtiéndose en toda una influencer donde ha mostrado parte de su trabajo en el mundo del modelaje, así como los entrenamientos que realiza en el mundo fitness para mantener su espectacular figura.

La joven de 25 años nació en Denver, Colorado en Estados Unidos y se ha hecho de gran fama en el mundo de las redes sociales, no solo en Instagram mostrando su belleza, sino también en otras plataformas como Tik Tok donde muestra los bailes de moda y hasta sus propios pasos deleitando a sus seguidores con sensuales movimientos.

En esta ocasión Ray se ha robado las miradas de propios y extraños en el mundo de las redes sociales al mostrar su espectacular figura en redes sociales con una sesión de fotos desde su habitación mientras porta un conjunto en color blanco y una blusa dejando ver sus mejores curvas.

Imágenes de Sommer Ray mostrando su figura en redes/Foto: Instagram

Sommer Ray desató la locura en la sesión de fotos donde muestra sus encantos desde la cama de su habitación, en una publicación que no paso desapercibida entre sus fans alcanzando miles de me gusta y miles de comentarios donde los elogios y corazones por su belleza no se hicieron esperar, deleitando a sus más de 26 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.

