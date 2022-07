¡Encantadora! Joana Sanz, la mujer que 'flechó' a Dani Alves y le hará compañía en México

Ciudad de México.- Tras la llegada de Dani Alves a México para convertirse en nuevo jugador de los Pumas UNAM, solo es cuestión de horas para que su dulce y atractiva esposa, Joana Sanz, tome un vuelo hacia la Ciudad de México para encontrarse con su pareja, a quien conoció en el año 2016 al tener amigos en común. De inmediato hicieron 'clic'. Su amor es inseparable y al saber que encontraron a la persona indicada los dos decidieron dar el "sí, acepto", en una boda íntima que se llevó a cabo en la isla de Formentera, la más pequeña de las islas Baleares de España, un año entrante.

Joana trajo felicidad en la vida de Dani Alves y claro que sus recientes exitos los comparte con su bella esposa, quien ahora lo animará desde el Estadio Olímpico Universitario, casa de los Pumas UNAM, club que su jugador favorito aceptó su propuesta para venir a la Liga MX y hacer lo posible por marcar historia, tal y como ocurrió en sus últimos equipos en los que militó antes de venir a la República Mexicana, destacan: FC Barcelona, Juventus de Turín y París Saint-Germain.

El amor de Joana es lo que necesita Daniel para estar motivado para sus encuentros, como también él la apoya en su carrera como 'influencer' y modelo. Entre la española y el brasileño han sabido sobrellevar su vida amorosa como también profesional y por ende son una de las parejas más estables y queridas por el público deportivo, pues no hay día que no demuestren su forma peculiar de encender la llama y, a la vez, se respetan mtuamente que los problemas no existen en su relación; saben respetar su propio espacio.

Joana Sanz y Dani Alves en un momento especial

Instagram joanasanz

"Respetamos la vida que tiene cada uno por separado. Si quiere salir y beberse hasta el agua de los floreros con sus amigos, cero problema, cuando yo lo haga quiero que me venga a buscar o tome el teléfono para ayudarme a encontrar un taxi", dijo Joana Sanz el día que uno de sus millones de 'fans' le hizo una pregunta en Instagram, sobre cuál es esa clave que ella podría considerar importante para que la unión y confianza que hay con Dani Alves no se pierda tan fácil.

Ahora sus métodos para ser una pareja estable y reconocida van a ser admirados por el pueblo mexicano y, especialmente, por la afición de Pumas UNAM, quienes tuvieron la emoción de encontrar a Dani Alves en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), esta tarde, después de saber la última pista que dio el más ganador en el futbol en sus redes sociales antes de venir al país; hizo una comparativa entre una foto de Frida Khalo y su sensual esposa.