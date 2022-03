¡Encantadora! Mira aquella vez que Celia Lora endulzó las redes vestida de vaquerita

Ciudad de México.- Celia Lora goza de la vida, mucho más por encontrarse en su carrera que tanta especialidad realiza tanto en las tardes como en las noches de su vida diaria. Convertirse en modelo la convirtió en una mujer fuerte y dedicada que encontró su vocación con cierta rápidez. La mexicana supo cuál sería su camino a rondar, así que traspasó obstáculos y dio el ejemplo que lo imposible puede ser posible, nadie a su en torno puede presumir tan sencilla forma de triunfar que Celia Lora.

En sus últimas semanas de este año en curso hizo saber que volvería al lugar que la vio crecer como la dama más guapa que existe de toda la República Mexicana, la empresa 'Play Boy', aquel medio impreso que señala límite de edad para comprarla, pues Celia Lora aparece como una mujer extraordinaria y atractiva como en sus momentos de lujo. La primera portada que expuso la revista con ella en primera vista levantó las ganancias y la emoción de la gente, porque verían de forma recurrente la belleza de la hija del cantautor, Alex Lora, en la plana principal.

Celia vino a la industria del modelaje a robar corazones y previo a reaperecer en la compañía del conejito enriqueció una sesión de fotos con un panorama colorido que no es común verlo en el ambiente de Lora, sin embargo fue útil su uso para que se mezclara con su atrayente vestuario en tono rosa, el cual distinguio un traje de una vaquerita coqueta y deslumbrante. La hermosa dama recostó su cuerpo hermoso y enseguida se encargó de vislumbrar al personal y todo internet haciendo lo suyo, modelar.

Celia Lora enamora como vaquerita

Celia Lora expuso su lado más salvaje dejando a la vista de las redes sociales sus encantadores atributos que no hicieron más que recibir elogios y todo tipo de comentarios que tuvieron vinculación con el amor. La joven posó como una Diosa, a la par de compartir una mirada de ángel que brilló no sólo por la fuerza de las luces de la cámara, sino porque es perfecta; un cutis tan hermoso como el suyo no tiene nivel, mucho menos comparación en este rubro.

Celia Lora guardó tres fotos distintas del dispositivo y en diferentes publicaciones de su cuenta oficial de Instagram pudo visualizar perfiles diversos y con mucha actitud que levantó las esperanzas de la gente, en el aspecto de querer ganar su bonito corazón que late con mucha satisfacción, pues la mexicana cumple sus propósitos y va por más en este mundo para continuar como la mexicana más hermosa del planeta tierra. Celia Lora nació un lejano 25 de diciembre de 1993, actualmente festeja 38 años.

