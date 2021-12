¡Encantadora!, Yuliett Torres presume su linda figura en redes portando un colorido traje de baño

La modelo mexicana Yuliett Torres no ha dejado de sorprender a sus seguiros en redes sociales, pues en sus últimas publicaciones ha mostrado su belleza y linda figura, consolidándose como una de las modelos más lindas deleitando a sus millones de fans.

Yuliett Torres es una modelo que ha sabido complacer a sus seguidores al mostrar los diferentes trabajos que realiza en el mundo del modelaje, desde sesiones de fotos en diferentes locaciones, como su propio calendario para el próximo año 2022, son algunos de los proyectos que la guapa tapatía a compartido en sus redes sociales.

Ademas de su trabajo en el mundo del modelaje, la hermosa tapatía también ha compartido algunas imágenes de las vacaciones o días libres que se ha tomado en los últimos días, y no solo eso, ya que también ha aprovechado para dejar ver su belleza y linda figura en diferentes imágenes.

Leer más: ¡De otro mundo! Sommer Ray deja helados a todos con impresionante outfit

En esta ocasión, Torres dejo sin palabras a sus seguidores al mostrar su espectacular figura desde la piscina luciendo un lindo y colorido traje de baño mientras toma el sol, luciendo además del bañador unas gafas oscuras resaltando su sensualidad.

“Yo seguí a mi corazón y me trajo hasta acá ����☀️��”, escribió Yuliett en la publicación donde compartió una sesión de fotos mostrando su linda figura y belleza en el lindo bañador subiendo la temperatura en redes, alcanzando casi los 300 mil me gusta y más de dos mil 800 comentarios donde los elogios y corazones a su belleza no se hicieron esperar.

Publicación de Yulitt Torres mostrando su espectacular figura en traje de baño/Foto: Instagram

Yuliett Torres se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como parte del trabajo que realiza en el mundo de las pasarelas, y en los últimos días presumió su belleza desde las playas de Mazatlán, Sinaloa; donde su presencia no paso desapercibida y los seguidores le pedían la foto y autógrafos.