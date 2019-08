Enciclopedia de Béisbol Mexicano tendrá introducción de AMLO

La Enciclopedia del Béisbol Mexicano, Pedro Treto Cisneros, contará con la introducción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario recibió la invitación por parte de uno de los hijos de Don Pedro Treto Cisneros.

Me entrevisté con uno de los hijos de Don Pedro Treto Cisneros el pasado fin de semana en Ramos Arizpe, me llevó el ejemplar ya para meterlo a imprenta y me pidió que yo escribiera algo, una introducción al libro, entonces sí estoy contemplando hacer un texto introductorio