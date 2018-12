"Encontré una familia en Culiacán"

Tras el nombramiento de Robinson Cancel como el manager de los Tomateros de Culiacán, llamó la atención que había un nuevo coach en la tercera base: Dalphie Correa, boricua que desborda pasión en cada juego de los guindas. Desde que llega al estadio, el coach le transmite a los jugadores esa alegría que lo caracteriza, fortaleciendo con ello la comunión dentro de la caseta culiacanense.

Platícame de tu manera tan apasionada de vivir el béisbol. Ha llamado mucho la atención en Culiacán.

La pasión que traigo la tengo en las venas. Gracias al Señor que me dio la oportunidad de jugar este deporte y aprovecharé los dones que me ha regalado.



¿Cuál es la trayectoria de Dalphie Correa?

Tuve una temporada muy exitosa. Jugué alrededor de doce años y tengo once como coach. Mi primera firma fue con los Expos de Montreal, posteriormente pase a los Ángelinos de Los Ángeles, tras ello jugué en ligas independientes. Se me abrió la oportunidad con los Broncos de Laredo, con quienes debuté como manager.



¿Cómo es que llegas a los Tomateros de Culiacán?

Llegué a través de Robinson Cancel, ya que tuve el privilegio de dirigirlo y jugar en contra en Puerto Rico. Yo creo que también lo que hice como coach en Monclova y mi trayectoria. Llegué aquí a Culiacán, estoy bien agradecido, me encanta el equipo, la fanaticada y el parque.

¿Qué encontraste en el dugout de Tomateros?

Una familia, un equipo unido, exitoso, y estoy muy agradecido por ello.

Correa llegó a Tomateros gracias a Robinson Cancel. Foto: Ricardo Névarez.

Tienes menos de dos meses en Culiacán, pero parece que son años los que tienes aquí, esto gracias a tu entrega.

Me ajusto. Me gusta compartir, darme a conocer y darme a querer sobre todo. Cuando eres una persona que da todo a cambio de nada, la gente mira la humildad de uno. Este es un año que había declarado de éxito y hasta ahora así ha sido.

¿Qué te ha parecido la LMP?

La mejor del Caribe. He tenido la oportunidad de estar compartiendo con los Indios de Mayagüez, fui a República Dominicana y ahora que Dios me trajo a este hermoso sitio diría que he tenido una de mis mejores oportunidades.

¿Qué mensaje le envías a la afición?

Tenemos un reto, que es repetir el campeonato que tanto necesita la fanaticada. A los niños los invito al estadio, por que hoy somos nosotros y mañana serán ellos. Muchas gracias por el apoyo y la amistad que me brindan.