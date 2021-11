Ennid Wong cautiva las redes sociales con colorido conjunto deportivo

México.- Lugar que visita, lugar que deja huella, así Ennid Wong quien ah visitado el bello estado de Querétaro en la República Mexicana. La llamativa influencer en los últimos meses ha visitado diferentes lugares en México lo que ha hecho que conozca varias ciudades icónicas, como tambien que más personas ya le vean por la calle con su imponente físico totalmente atlético y esta ocasión no fue la excepción.

A través de la cuenta de Instagram de Ennid Wong se compartieron algunas imágenes de la tamaulipeca modelando un llamativo conjunto deportivo a la altura de la influencer. Lo característico es el color tan imponente, en tono naranja que el mirarlo atrapa al instante la atención, como tambien a la modelo que lo porta, en este caso Ennid Wong quien le hizo justicia a la tela que se amoldó a la perfección en su figura.

Fueron en total 3 imágenes con la misma temática, en un estacionamiento en donde claro está que lo llamativo era Ennid Wong por donde se le buscara. Si la impresión de quienes la vieron en vivo fue increíble, no se compara con la gran respuesta que ha tenido en sus redes sociales donde los piropos y cientos de mensajes la apoyan para que usa más ropa así, tambien los más de 25 mil likes confirman que Ennid Wong es una total influencer en crecimiento.

No es un secreto que la figura de Ennid Wong se compara con pocas en las redes sociales y es que aunque parezca que tiene mucho volumen en muchas partes, la realidad es que es proporcional respecto un área de su figura con otra lo que genera que se vea perfecta, pero eso es un punto y aparte, ya que mientras ella se quiera y se sienta cómoda con su figura no hay nada de malo, aunque en varias ocasiones se hayan visto algunos mensajes de haters que aunque Ennid Wong no se mete con ninguna persona aún así le llegan esos comentarios.

Ennid Wong derrochando belleza por las calles de México | Foto: Instagram Ennid Wong

Una delas ventajas que tiene es que al ser de tez clara lo que hace que de inmediato al usar prendas con colores intensos, estos respondan de maravilla ante la mirada de los demás. Eso queda comprobado con estas fotos, pero tambien con el resto donde los trajes de baño con colores fuertes son la especialidad de Ennid Wong, rosas y azules son sus top, pero tambien el color blanco le da un nivel más de perfección, por eso es fan de usar ese color a pesar de que puede ser hasta cierto punto básico.

Ennid Wong va en crecimiento en redes, no hace más de dos meses llegó a un millón de seguidores y van aumentando, tanto en Instagram que es donde más activa está, hasta en otras plataformas que son un poco más resguardadas como OnlyFans, o MiPriv, tambien está presente en Twitter y Telegram, con ello cada ves se mete más y más al mundo digital lo que en poco tiempo podría ser considerada para estar entre las reinas de las redes sociales tanto en México como en otras partes.