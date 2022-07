Ennid Wong la dueña de los mejores trajes de baño y esta foto lo comprueba

México.- El nombre de Ennid Wong está 100% relacionado con un tema de escándalo y es que la modelo siempre que reaparece en las redes sociales es para generar la locura entre sus fans y es que decir que es dueña de los corazones de millones de personas es poco comparado con lo que en realidad significa para el mundo de las influencers. Ahora la modelo se ha ganado un reconocimiento de parte de sus amigas y fans ya que consideran que tiene la mejor colección de trajes de baño.

Ennid Wong tiene la dicha de lucir una figura de ensueño y es que el gym y las pequeñas ayuditas que se ha dado le ha generado un físico que genera envidia y mucha admiración, pero no podría presumirlo igual si no fuera por sus trajes de baño y es que siendo amante de ser la figura central se empeña en tener las mejores prendas en su guardarropa y estas piezas no son las excepción.

Muchas veces en sus publicaciones los atuendos se ven superados por los encantos de Ennid Wong que no tiene nada que pedirle a nadie, en otras ocasiones las pendras son llamativas por sus diseños y casualmente en su más reciente publicación un traje de baño que tuvo la dicha de colaborar con Ennid Wong se ha hecho famoso por lo bello que este luce en la figura en la tamaulipeca.

Se trata de un conjunto blanco que para darle un toque más especial tuvo algunas incrustaciones como "escamas" con un efecto de tornasol que al reflejar la luz estos daban muchos más. El estilo se replicaba en la parte de arriba como en la de abajo aunque en esta última eran menos debido al espacio de tela que había para este caso.

Así de espectacular lució el atuendo de Ennid Wong | Foto: Instagram

En total fueron más de 5 fotos en las que Ennid Wong presumió tanto su figura como su atuendo sobre una cama generando más de 63 mil likes y siguen en aumento, así como comentarios que no se cansan de admirar la belleza de la modelo mexicana que recientemente se ha dado una escapada por países de oriente en donde la ha pasado de maravilla disfrutando de los paisajes y experiencias llamativas.