Ennid Wong le hace un homenaje a Sailor Moon con un estilo muy atrevido

México.- Ennid Wong ha vuelto ha dado de que hablar y es que la modelo mexicana ahora si no se midió e hizo algo que está reventando las redes sociales. La influencer decidió que la mejor manera de hacerle un homenaje al histórico anime Sailor Moon era si se vestía de la protagonista, y así fue. Ennid Wong rompió las barreras y logró una personificación altamente atractiva, lo que deja claro que lo hizo muy a su estilo.

Fue gracias a su cuenta de Twitter en donde Ennid Wong compartió algunas imágenes de su cosplay podría decirse ya que no lo hizo del todo fiel al anime, pues además de que su atuendo era completamente rosa, tampoco adoptó el color rubio del cabello de Sailor Moon. Lo que al final de cuentas importó muy poco ya que fue del total agrado de sus seguidores que no dejan de sorprenderse por lo bien que se llega a ver.

El atuendo de Ennid Wong consta de 3 piezas, todo en rosa de distintas tonalidades, el tradicional traje con ese moño justo en frente de la blusa y claro la falda, que no hace falta decir lo corta que son. Al outfit se le agregan unas medias hasta las rodillas tambien con un detalle en la parte de arriba, pero lo que hace que todo luzca espectacular es la figura de Ennid Wong, no es un secreto que la influencer es un portento de mujer, especialmente en su piernas que son las que más volumen generan y con ropa tan corta se hace más evidente.

Solo han pasado unas cuantas horas desde su publicación que acompañó con una referencia básica al anime, "Por el poder del prisma lunar", que es justo cuando Sailor Moon recibe el poder como dice de la luna para su primera transformación. De esa manera Ennid Wong hizo su homenaje al personajes ficticio llevándolo a la realidad y ganándose los aplausos de miles de fans que posiblemente más de uno es fan del personaje.

Ennid Wong en su cuenta de Twitter es un poco más libre de compartir este tipo de contenido ya que para su Instagram u otras aplicaciones serían de mucha controversia. Incluso ese es un tema que se debe tocar ya que la modelo de un día a otro desapareció de Instagram por esa misma razón, alguno de sus contenidos le causó perder la cuenta ya que al intentar abrir su enlace envía un error.

Ennid Wond desató la locura con este bello disfraz | Foto: Twitter Ennid Wong

La pérdida de la cuenta de Instagram para Ennid Wong llegó en un mal momento, si bien en Twitter tiene una libertad de publicar, no se compara con lo que ofrece la otra app en donde se da a conocer mucho más fácil y en donde su contenido es mucho más visual y sin distracciones. Además de que no hace mucho tiempo llegó a su primer millón de seguidores y teniendo en cuenta que si no recupera su pagina principal tendrá que iniciar de nuevo.

Pero lo que si dejó claro Ennid Wong con este homenaje a Sailor Moon es que tiene fans en todos lados y que sin importar nada estarán para darle el amor necesario a sus publicaciones como los fieles fans que son. Además de la libertad más marcada que tiene ahora Ennid Wong para tambien llegar a dominarla.