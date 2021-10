Ennid Wong sorprende con impresionante figura en día de gym (Foto)

México.- Luego de una semana llena de viajes entre Miami y México, Ennid Wong sorprendió con su más reciente visita al gimnasio y es que la modelo tamaulipeca dejó claro que las fotos son solo el motivo de su asistencia a ese lugar y que tambien va para mantener la figura que es de las más aclamadas en redes sociales.

Ennid Wong compartió unas fotos de su visita al gym en donde su atuendo deportivo ayudó mucho a demostrarlo, las prendas dejaron ver muy bien lo marcado de si abdomen y los músculos de sus piernas que son dos de las zonas que más le gusta trabajar como tambien otras para dejar con la boca a quien se le atreviese en el camino.

El conjunto azul bastante diminuto de Ennid Wong es uno de los tantos diseños que utiliza pues aunque cumplen su función para hacer las sesiones más cómodas, tambien son un distractor para quienes compartan lugar con la influencer y es que tiene otros más que con algún descuido podría enseñar mucho más de lo que esperaría.

Aún así para Ennid Wong no hay nada como sentirse libre cuando hace lo que le más le gusta. Y aunque mencione que los resultados son mucho más importantes que las fotos, la realidad es que si no hay imágenes es como si no hubiera ido, por eso Ennid siempre aunque sea una imagen comparte en sus redes para tener bien informados a sus fans.

Ennid Wong desde el gym confirmando tener una figura de ensueño | Foto: Instagram Ennid Wong

Aunque no siempre con el tema deportivo, Ennid Wong es una amante de los diminutos trajes de baño y es que tiene que modelar y que dar a envidiar por eso es común verla con esos atrevidos atuendos. Apenas hace unos días estaba en Cancún dando catedra en las playas junto a su pareja lo bien que se ven juntos como tambien el buen físico que manejan.

Ennid Wong ha ido elevando su popularidad como la espuma, no hace mucho luchaba por llegar al millón de seguidores y ahora ya los ha superado y va con mucha fuerza para duplicar esa marca y si se mantiene así de activa como lo ha hecho hasta el día de hoy sin dudas podrá lograr en menor tiempo.

La modelo tamaulipeca puede presumir ser una de las más influyentes en los últimos meses en las redes sociales, su belleza inigualable, su físico de infarto y los destinos que ha visitado la han puesto en el mapa para ser el nuevo centro de atención.