Enrique Bonilla desconoce los problemas económicos de Veracruz

Toluca.- De acuerdo con invesigaciones del Portal MedioTiempo se ha sabido que el mandatario de la Liga MX, Enrique Bonilla no sabe absolutamente nada de los supuestos adeudos que tiene Veracruz para sus jugadores como para sus empleados.

"Estuve personalmente en el vestidor del Veracruz, con los jugadores, con el cuerpo técnico, estuvo el presidente de la AMF Pro. (Les dije) Que no dejaran que la situación, cual fuera esta, creciera, que mi teléfono está abierto para ellos y para cualquier jugador. Estamos pendientes y esperando que expresen su sentir", señaló.

En esa misma linea insistió que la Liga MX no puede hacer nada si no tiene registro alguno, además de que repitió que en el club aseguran que no pasa nada con respecto a esos problemas.

De oficio no podemos actuar, no sabemos si han cobrado o no han cobrado, no me dicen. Fui al vestidor, les pedí que acudan a nosotros. Más allá son puras especulaciones, no puedo obtener más que lo que ellos me digan