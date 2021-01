Enrique 'El Perro' Bermúdez revela que él y su esposa fueron vacunados contra el Covid-19

Miami.- El narrador de TUDN, Enrique 'El Perro' Bermúdez compartió su felicidad en redes sociales al anunciar que él y su esposa por fin fueron vacunados contra el Covid-19. Esto pudo ser posible gracias a que ellos viven en Estados Unidos, para ser más precisos en Miami donde la vacunación ya ha comenzado a los adultos mayores y ellos al tener más de 70 años fueron de los primeros en recibirla.

'El Perro' no pudo ocultar su felicidad al punto de presumir en su cuenta de Twitter que ya había pasado por el momento de recibir su dosis que lo inmuniza contra el virus que ha dañado al mundo en casi un año desde el primer caso anunciado. Aunque su felicidad y mensaje no fue del todo aceptado pues hubo quienes no comprendieron el por qué él fue vacunado.

"Les comparto con gran felicidad, que gracias a Dios mi esposa Leticia y un servidor, acabamos de ser vacunados vs el Covid-19, aquí en Miami!!", fue el mensaje que compartió el cronista deportivo. De paso también agradeció a los doctores y la ciencia por haber creado una vacuna. Además aseguró que dentro de las primeras 4 horas desde su vacunación no presentó algún efecto secundario.

Afirmó que todo fue totalmente gratuito en el momento ya que de alguna forma con los impuestos que paga se ha cubierto gran parte de todo lo que el gobierno ha invertido en la cura contra el Covid-19. La respuesta de parte de sus seguidores en su mayoría fueron positivas ya que para muchos en el deporte crecieron escuchando la voz de Enrique Bermúdez y le tiene gran aprecio.

De momento ha sido el único narrador deportivo que se ha podido vacunar, esto debido a que su edad le permitió acceder a la misma mucho más temprano que otros, sin dejar de lado que en Estados Unidos el proceso de vacunación a las personas fuera del grupo de salud también ya iniciado y eso ha beneficiado mucho más de lo que se han podido imaginar.

Aunque no todo está terminado y es que también reveló que deberá recibir una segunda dosis, la cual debe ser aplicada dentro de los siguientes 21 días para que el proceso sea cumplido.

Enrique Bermúdez fue de los primeros elementos que fue separado del equipo de TUDN. Cuando inicio el momento fuerte de la pandemia los directivos le recomendaron descansar desde su casa por lo que en gran parte del torneo pasado y lo que va de este no ha tenido participación como antes debido a que sigue dentro del grupo de riesgo. Ha tenido participación en algunos programas especiales pero todo bajo los cuidados necesarios.

'El Perro' quien ahora vive en Miami, consiguió su residencia en esa ciudad luego de que Televisa le diera las gracias y lo mandara a Univisión hace algunos años, desde ahí estuvo narrando solo para Estados Unidos, pero de unos años a la fecha decidieron traerlo de nuevo a narrar los partidos para México aunque sigue manteniendo su casa en Miami.