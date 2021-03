Enrique Esqueda asegura que Tigres lo vetó de México

Enrique Esqueda fue una de las grandes promesas del futbol mexicano después de formar parte de la Selección Mexicana Sub-17 que fue campeón en 2005. Después de ese logro, Esqueda tuvo sus oportunidades en el máximo circuito.

Esqueda debutó en primera división en Águilas del América y de ahí tuvo paso con los Tuzos del Pachuca, Tigres, Veracruz y Chiapas; Esqueda también probó suerte en el fútbol de Polonia y su último club fue el East Bengal de la India.

En entrevista para ESPN, el "Paleta" Esqueda acusa a directivos de los Tigres de la UANL de tenerlo congelado en el futbol mexicano.

Yo creo que las puertas me la cierran los Tigres, yo creo que me la cierran por completo, es más yo creo que me vetaron, nunca lo he preguntado a los mandos mayores pero yo estoy más que seguro, de alguna manera yo había hecho un nombre en mi país, eran ya varios años los que había jugado y me había estado manteniendo a pesar de mis lesiones y ahí seguía, entonces de un momento a otro ya no tuve ninguna oferta aquí en México en ninguna división.

"Después de jugar en Europa pensé que las puertas se abrirán de nuevo, he visto muchos casos de compañeros que van a Europa y simplemente con ese hecho regresan y juegan en México, yo pensé que conmigo iba a ser el mismo caso, yo estuve jugando previa de Europa League, estuve haciendo goles en Polonia y me fue bastante bien y no tuve ninguna oferta en México y estoy seguro que fue por el veto de Tigres".

Esqueda comentó que los directivos de los Tigres no se tentaron el corazón para hecharlo y congelarlo del futbol mexicano.

"Ellos tienen malos tratos hacia el jugador, es una realidad que ya no está gran parte de las personas que me trataron muy mal pero es algo en específico, es algo que tiene que ver con los contratos y con lo que le ha pasado a tantos, te desaparecen con la mano en la cintura, no se tientan el corazón porque al final para ellos sólo eres un producto, lo que más me duele es que durante tanto tiempo trabajas por algo, para conseguir y para formar un trato el cual te va a beneficiar probablemente para toda tu vida y de la nada te apagan el switch, te apagan la luz y se acabó".