Enrique Pérez, de Pumas Sub-20, es suspendido todo el torneo por dura entrada

La Comisión Disciplinaria informó que, derivado del procedimiento de investigación que, a petición del Club Santos Laguna Sub 20 se inició respecto a la lesión causada a Osmar Osvaldo Ruíz Chairez, por parte del jugador del Club Universidad Nacional Sub 20, Oliver Enrique Pérez Zamora, durante el encuentro correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Guard1anes Clausura 2021 de Fuerzas Básicas Sub 20, entre los Clubes Universidad Nacional vs. Santos Laguna, la Comisión tomo cartas en el asunto.

La Comisión sancionó a Oliver Enrique Pérez Zamora, del Club Universidad Nacional Sub 20, con una suspensión a partir del 17 de marzo, hasta la finalización del presente Torneo Guard1anes 2021, incluida su Fase Final de Liguilla y de toda competencia oficial regida por la FMF, esto por haber ocasionado una lesión grave al jugador Osmar Osvaldo Ruiz Chairez, infringiendo el artículo 23 del Reglamento de Sanciones de la FMF.

En el partido entre Pumas y Santos de la categoría Sub-20 de la Jornada 9, Pérez realizó una violenta entrada sobre Osmar, quien inmediatamente gritó por el intenso dolor.

La dura entrada del jugador de Pumas de la UNAM se hizo viral en redes sociales y causo el repudio de los usuarios, los cuales catalogaron de salvaje la entrada en la categoría Sub-20 de México.

El torneo de Sub-20 de Liga MX está por iniciar su jornada 12, donde los felinos están peleando por colarse a la Fiesta Grande ya que de momento ocupan el lugar 10 con 15 unidades.

