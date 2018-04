¿Entrar en la historia? Ya lo hemos hecho: Montella

Gran partido en cuartos de final de la @LigadeCampeones contra @FCBayern: Vamos todos juntos // Another great game coming up at Ramon Sanchez Pizjuan in the @ChampionsLeague: Let us win together#VamosmiSevilla ⚪️ #SevillaFC #SFCFCB #UCL pic.twitter.com/kr9cQbwxQt