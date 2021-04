Entre lágrimas, maratonista obtiene marca para Olimpiadas de Tokio 2020

El Comité Olímpico Mexicano (COM) dio a conocer a través de redes sociales que la maratonista mexicana Daniela Torres dio la marca olímpica para participar en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, al quedar en el lugar 15 del Tuscany Camp Marathon de Italia.

La justa se disputó en la zona aeroportuaria de Siena-Ampugnano, en la Toscana italiana, y en ésta la fondista logró un tiempo de 2h28'55''.

La competencia de más de 42 kilómetros fue ganada por la keniana Angela Tanui, quien impuso récord del evento al lograr una marca de 2h20'08''; le siguieron en la meta su compatriota Purity Jegich (2h22'46'') y la etíope Gebiyanesh Ayele (2h23'23'').

Torres, quien había dejado las carreras de 5 mil metros para dedicarse al maratón, cruzó la meta entre lágrimas y fue recibida con un abrazo por su entrenador Enrique Hernández.

"No todo son resultados, somos humanos y eso vale mucho más. No sé si la marca te dé para estar en Juegos Olímpicos porque hay que respetar a las otras atletas que buscarán la marca en las semanas, pero está satisfacción de hoy nadie me lo quita y a ti menos", expresó Hernández a su pupila.

La carrera se disputó en un asfalto mojado por la lluvia y con un poco de neblina que se registró la noche de ayer.

Van tres mexicanas clasificadas a la prueba de maratón en Tokio 2021

Hasta el momento, Daniela Torres, Andrea Ramírez y Úrsula Sánchez son las tres atletas mexicanas que han corrido abajo del límite de 2h29'30'', tiempo exigido por la institución World Athletics para lograr la cuota olímpica rumbo a la justa veraniega.

En diciembre de 2020, Ramírez y Sánchez participaron en el Maratón de Arizona, Estados Unidos, en la que quedaron dentro de las mejores 10 participantes.

Andrea Ramírez finalizó en el sexto sitio con un tiempo de 2h26'34'', mientras que Úrsula Sánchez llegó en octavo lugar con una marca de 2h29'11''.

Actualmente, México cuenta con 12 marcas en atletismo para las olimpiadas, mismas que tras la pandemia del Covid-19 se pospusieron para el próximo 23 de julio de 2021.

